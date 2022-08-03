Поставки американского газа в Европу: что-то пошло не так

Июль стал вторым месяцем кряду снижения экспорта сжиженного газа (СПГ) американскими газовыми компаниями. Возникла парадоксальная ситуация: при повсеместном росте спроса на СПГ, особенно заметном в Европе, которая в этом году уже на 50% снизила свою зависимость от российского газа и пытается со временем отказаться от него полностью, экспорт американского СПГ падает.

Главная причина снижения экспорта американского сжиженного газа в уже изрядно забытом крупном пожаре, который произошел почти два месяца назад на техасском терминале СПГ Freeport LNG, кстати, втором по объемам экспорта в США. Ожидается, что терминал вернется к частичной работе и отгрузке сжиженного газа для отправки за границу еще нескоро - 22 октября. Сейчас же из-за ЧП во Фрипорте 8 июня экспорт американского газа снизился, по данным Refinitiv Eikon, на 0,54 млрд м³ в день.

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Именно пожар в Техасе в начале июня сократил экспорт американского СПГ в момент резкого роста спроса на него в Азии и особенно в Европе, которой срочно требуется газ для замены российского газа. Рост спроса привел к резкому росту цен на СПГ. На прошлой неделе они поднялись до 57 долларов за миллион британских термических единиц. Для сравнения: в марте, уже после начала военной спецоперации российских войск на Украине они были почти в два раза ниже – 33 доллара за миллион британских термических единиц. Такие высокие цены несколько снизили спрос на СПГ в Азии и Латинской Америке, но никак не повлияли на спрос в Европе, готовой платить за газ любые деньги, лишь бы он был не из России.

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В июле из американских портов вышли 86 газовозов в общей сложности с 6,12 млн тонн СПГ. Июльский экспорт немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем: в июне за границу было отправлено 6,30 млн тонн сжиженного газа. В июле, согласно данным Eikon, экспорт оказался самым низким за 9 месяцев, с сентября прошлого года, когда в Европе как раз заговорили об энергетическом кризисе.

63% экспорта американского сжиженного газа в июле или почти 3,9 млн тонн отправились через Атлантический океан в Европу. Экспорт в Азию и Латинскую Америку упал, а в Европу вырос: в июне на европейцев пришлись 3,5 млн тонн СПГ.

Неопределенность с поставками российского газа в Европу и возможность их новых сокращений вместе с требованием Москвы оплачивать газ из России рублями привели к росту цен до 2 тыс. долларов и выше за тысячу кубов голубого топлива. При этом эксперты склоняются к тому, что осенью и зимой рост цен продолжится.

Уговаривая европейцев и, в первую очередь, немцев, отказаться от российских энергоносителей, Вашингтон обещал заменить российский газ американским. В целом американские компании обещание Белого дома выполняют, но в ситуацию вмешались форс-мажорные обстоятельства в виде пожара во Фрипорте. Кстати, в августе начинается сезон ураганов в Мексиканском заливе. С учетом того, что основные американские терминалы сжиженного газа находятся в Техасе и Луизиане, то есть на побережье Мексиканского залива, в августе, скорее всего, экспорт продолжит снижение.

«Учитывая неопределенность с поставками российского газа и нежелание отдельных членов Евросоюза снижать потребление газа,- написала в аналитической записке на прошлой неделе аналитик из Rystad Каролина Семенюк,- можно ожидать рост поставок американского СПГ в Европу несмотря на ожидаемое снижение общего экспорта из-за сезона ураганов».