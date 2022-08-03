Ученые рассказали о странном поведении Земли

Ощущение хронического дефицита времени вовсе не обманчиво. Ученые из Национальной физической лаборатории (NPL) в Лондоне утверждают, что 29 июня был самый короткий день в истории. В прошлую пятницу день оказался на 1,59 миллисекунды короче обычного, сообщает Popular Mechanics.

Тенденцию укорачивания суток обнаружили недавно, но она явно набирает обороты. За последние полвека, с 60-х годов прошлого века, когда ученые начали замерять продолжительность дня при помощи наиболее точных хронометров, атомных часов, физики насчитали 28 рекордно коротких дней.

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Причина сокращения продолжительности дня пока неизвестна. Скорее всего, их несколько. На длительность суток могут влиять самые разные причины и факторы от изменения приливов до изменения расстояния между Землей и Луной и последствий изменений климата.

Доктор физико-математических наук Леонид Зотов из НИУ ВШЭ, например, «обвиняет» так называемое «колебание Чандлера», незначительное – порядка 3-4 метров - отклонение оси вращения Земли относительно твердой Земли. Правда, по некоторым данным оно в 2017-20 гг. исчезло.

Если сокращение длительности суток продолжится, придется пересматривать саму процедуру определения времени. Для того, чтобы не отставать от атомных часов, возможно, придется вводить дополнительную секунду. Таким образом удастся ликвидировать разночтения, но дополнительная секунда будет иметь серьезные последствия для компьютерной техники и программного обеспечения.

Впрочем, сторонники ввода дополнительной секунды справедливо указывают, что никто последствиями ее ввода серьезно еще не занимался и что, не исключено, ничего страшного может не произойти. Достаточно сказать, что 1,4 млрд лет назад сутки на нашей планете длились всего лишь 18 часов. Луна тогда находилась значительно ближе к Земле, чем сейчас, и заставляла ее вращаться намного быстрее.

К тому же, как утверждает австралийский астроном Фред Уотсон, скорость вращения Земли постоянно меняется. В среднем она сейчас замедляется приблизительно на 3 миллисекунды за столетие.

«Если разобраться, то Земля вовсе не твердый шар, который вращается (вокруг своей оси),- объясняет Уотсон.- У нее и внутри, и на поверхности плещутся жидкости. К тому же, она обладает атмосферой. И все это немного плещется…»