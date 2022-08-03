Причиной пожара на складе Ozon в Подмосковье мог стать поджог

Поджог и неисправность электрооборудования рассматриваются в качестве главных версий пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области, причем первая версия в настоящий момент являетcя приоритетной.

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. «Основная версия — поджог», — рассказал собеседник агентства.

Пожар на складе Ozon в деревне Петровское около Новорижского шоссе начался днем 3 августа; сигнал о возгорании поступил спасателям в 12:33. Согласно последним данным МЧС, площадь пожара составляет 50 тыс. квадратных метров.

Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. К ликвидации возгорания привлечена авиация МЧС.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 11 человек, двое из них госпитализированы. «По предварительным данным Минздрава Московской области, в результате пожара за медпомощью обратились 11 человек, из них девять после осмотра медицинскими специалистами от госпитализации отказались. Двое госпитализируются в больницы Подмосковья в состоянии средней степени тяжести», — указывается в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

По данным «РИА Новости», при пожаре погиб один человек, пострадали 13.

В пресс-службе Ozon рассказали, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада. Информацию о жертве пожара в компании подтвердить не смогли. «У нас нет пока официальных подтверждений о погибшем», — пояснили в Ozon.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что предварительный ущерб от пожара можно оценить в сумму более 10 млрд руб.