Промпроизводство в Москве выросло почти на 9% за полгода 2022 года – вице-мэр Ефимов

Объем промышленного производства Москвы вырос почти на 9% в январе-июне 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличению показателей способствовала обрабатывающая промышленность. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Московская промышленность продолжает демонстрировать высокие темпы роста. Объем производства по итогам января – июня 2022 года увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Только за июнь показатель вырос на 4,9% относительно того же месяца прошлого года», – рассказал Ефимов.

Заметный рост показала обрабатывающая отрасль, предприятия которой за первые шесть месяцев текущего года увеличили выпуск продукции на 10,9% в годовом выражении, а за июнь – на 5,4%, добавил вице-мэр.

«Положительные тренды наблюдаются в ряде отраслей столичной промышленности. В январе – июне 2022 года предприятия города увеличили выпуск текстильных изделий на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросло на шесть процентов, а медоборудования – на 69% за то же время», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Московские предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами системной поддержки. Среди них льготные займы, субсидии, специальные статусы, которые дают возможность сэкономить на налогах и воспользоваться другими преференциями. В марте 2022 года правительство Москвы утвердило дополнительный набор антикризисных мер поддержки бизнеса.