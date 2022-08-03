Российские военные уничтожили под Львовом базу хранения с вооружением и боеприпасами из Польши

ВС РФ с помощью высокоточных ракет уничтожили базу хранения привезенных из Польши вооружений и боеприпасов зарубежного производства. Объект находился во Львовской области.

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ВКС России уничтожили 50 националистов в Николаевке, рассказал генерал-лейтенант. «В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники», — уточнил официальный представитель оборонного ведомства.

Сообщается, что за сутки российскими войсками поражено три пункта управления, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах. Уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР, а также хранилище топлива для военной техники в районе Галициново под Николаевом; сбито пять украинских БПЛА; в Херсонской области перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники», — указывается в сводке Минобороны.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе спецоперации на Украине уничтожено 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, шесть пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS, а также 33 американские гаубицы М777 и пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Чиновник подчеркнул, что бесконтрольные поставки Киеву западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.