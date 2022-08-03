Рост «Озона» сгорел вместе со складом в Истре

Российский рынок акций не смог продолжить начатый с утра рост. Ближе к полудню начались продажи практически всех высоколиквидных акций — одним из поводов стал очередной уход нефти к сильной поддержке $98 за баррель. Впрочем, это оправдание кажется немного надуманным — так же, как и риски более сильного обострения отношений США и Китая.

Скорее всего, сейчас просто иссяк приток новых средств на рынок от закрывшихся «антикризисных» депозитов, а драйверов для покупок большинства бумаг нет. Поэтому инвесторы стараются не предпринимать никаких действий, а спекулянты фиксируют даже небольшую прибыль, заработанную как на росте, так и на падении котировок.

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Сегодняшнее снижение возглавил сектор черной металлургии, продолжая отыгрывать внесение Магнитогорского меткомбината и Трубной металлургической компании в санкционный список США. Бумаги ММК, в частности, подешевели на 9,3%. Впрочем, «Магнитка» является наиболее привлекательной компанией среди конкурентов, поскольку значительную часть своей продукции поставляет внутри страны. Не исключено, что завтра-послезавтра часть просадки будет выкуплена.

Более чем на 21% спикировали акции «Россетей». Сегодня были объявлены конкретные планы по слиянию «Россетей» с ФСК ЕЭС. Панируется провести допэмиссию акций ФСК и распределить их в пользу акционеров «Росстей». Государство сохранит абсолютный контроль (75% плюс одна акция) над новой компанией. Инвесторы отреагировали на эту новость почти паническим сбросом бумаг «Россетей» и покупкой акций ФСК ЕЭС, выросших сегодня на 5,6%.

Но лидером по приросту капитализации стала сеть «ВКонтакте», расписки которой подорожали на 10,1%. На третьем месте другой представитель сектора высоких технологий — «Яндекс» (+3,4%). Бумаги компаний сектора хорошо скорректировались в первые два дня недели, и теперь самые перспективные их них продолжили рост.

Пожар на складе в Истре прервал подъем котировок OZON Holdings. По некоторым оценкам, могли пострадать товарные запасы на несколько миллиардов рублей. В результате бумаги холдинга подешевели сегодня на 0,6%, в то время как их внутридневной рост превышал 6,5%. Снижение может продолжиться завтра, как только станет известен размер ущерба. Ждем информацию от компании как о сумме потерь, так и о том, на сколько товары были застрахованы.

После сегодняшнего снижения на 0,6% картина по российскому рынку акций ухудшилась. Теперь на дневном графике Индекса Мосбиржи можно увидеть фигуру «двойная вершина» с пиками в период с 5 по 8 июля и 27—29 июля. Сейчас динамику рынка определяют частные инвесторы, многие из которых пытаются спекулятивно отыгрывать такие простенькие, но тем не менее работающие сигналы теханализа.

Поэтому если промежуточная поддержка 2100 пунктов не устоит, рынок довольно быстро может сходить в район «круглой» отметки 2000 пунктов по Индексу Мосбиржи.

Дополнительным негативом для российских акций выступает прогноз Банка России, согласно которому снижение ВВП РФ ускорится с 4,3% во втором квартале до 7% в третьем.

Если эти ожидания оправдаются, то рублю будет очень трудно укрепиться. Значительная часть (возможно, более половины) доходов бюджета сейчас формируется за счет экспортных поставок. Если ЦБ ждет ускорения падения экономики, то можно предполагать, что и приток валютной выручки в страну сократится.

На этих опасениях курс российской валюты сегодня не стал всерьез пробовать на прочность отметку 60 руб. за доллар и снизился почти на полпроцента. Техническая картина по паре доллар-рубль не подает сигналов спекулянтам, говоря, что пока пара намерена консолидироваться чуть выше отметки 60.