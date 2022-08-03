Санкции против российской нефти дошли до абсурда

В «Официальном журнале ЕС» в среду, появилась просьба-обращение к местным компаниям-импортерам прописывать в своих контрактах пункт об отсутствии российской нефти в поставках, в том числе в различных смесях. При этом экспортеры в данном случае несут договорную ответственность за любые неверные заявления.

В документе подчеркивается, что «экономическим операторам, занимающимся импортом сырой нефти и/или нефтепродуктов, рекомендуется принять все необходимые меры должной осмотрительности, чтобы гарантировать, что сырая нефть, находящаяся под санкциями в отношении России, не будет импортирована, даже если она смешана с большей частью нефти, происходящей из третьей страны, и доказать, что это так, за исключением случаев, когда точная доля продукта, происходящего не из России, не может быть четко продемонстрирована национальным органам государства-члена». Делать это предлагается при помощи документов о происхождение нефти, а также с помощью химических анализов.

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Как ни парадоксально, несмотря на довольно-таки абсурдный характер рекомендации, ее, скорее, можно считать послаблением санкций, нежели их усилением. Фактически, ЕС дает «лазейку» для продажи различных смесей нефти. При этом саму рекомендацию, так как она не носит официального характера, пока можно будет не выполнять.

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заметил, что до 5 декабря 2022 года — даты полного запрета на импорт российской нефти — некоторые импортеры могут подобные «советы» попросту игнорировать. Ну а как будет происходить контроль за нефтью и составом смесей после введения эмбарго, до сих пор неизвестно.

«Я думаю, что все будет происходить в зависимости от того, как европейцы сами будут смотреть на собственные правила: внимательно или сквозь пальцы. Если будут пристально наблюдать, то вероятно, могут создать специальную систему контроля. Например, если какой-то танкер загрузил нефть, но у него нет подтверждения, что она не российская, и его просто не пропустят. Хотя, скорее всего, нефть из РФ будет попадать на европейский рынок даже после 5 декабря. В ином случае — будет переориентирована на другие регионы мира», — заявил он «Эксперту».

При этом для российских нефтяных компаний практика продажи смесей не всегда выгодна, считает Станислав Митрахович. Чтобы топливо из РФ было смешано с другими сортами, экспортерам требуется проводить дополнительные манипуляции и платить посредникам.

«Однако провести такую операцию можно. Как пример — иранскую нефть не удалось “задушить” полностью, она куда-то поставляется. Попадает ли иранская нефть на европейский рынок — сказать сложно, никто в этом официально не признается, косвенные методы анализа являются приблизительными», — подчеркнул он.

Станислав Митрахович напомнил, что, если европейские импортеры не будут учитывать рекомендацию ЕС, остается еще и самосанкционирование трейдеров. «Трейдерская компания или ее подразделение может не использовать российскую нефть, а применять смесь с ее наличием. Но из-за общественного давления та же Shell, например, от такой практики отказалась, хотя по факту ничего не нарушала. С другой стороны, подобную инициативу легко могут перенять другие компании, которые не находятся под столь пристальным вниманием», — резюмировал он.

ЕС ослабляет санкционные тиски

В то же время ведущий аналитик фонда Национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков напомнил: заявления ЕС о том, что импортировать российскую нефть в составе смеси будет запрещено, были и раньше. Тогда европейские власти утверждали, что смешение нескольких сортов не станет «лазейкой» для импортеров, однако подобная схема все равно использовалась. В качестве примера можно привести «латвийскую смесь», в состав которой входило до 49% российской нефти и 51% другого (чаще всего — норвежского) топлива.

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Сейчас же, считает эксперт, создается ощущение, что ЕС несколько смягчает накал и конкретизирует, что смесь будет запрещена к продаже в случае, если в документах не будет указан процент используемой российской нефти.

«Однако, если российскую нефть смешали, потом указали, что доля таковой есть, то, соответственно, танкер можно будет разгружать, оставив на борту “российскую” часть груза исходя из указанного объема. И в какой–то степени — это даже послабление, потому что раньше в ЕС говорили, что если хотя бы капля российской нефти попала, то продавать смесь нельзя», — отметил он, добавив, что вероятнее всего, к прочим нефтепродуктам будет применяться то же правило.

Игорь Юшков уверен, что выяснять состав смеси будут исключительно по документам. «Конечно, никто не будет никакие анализы проводить, потому что к у каждого танкера должны иметься сопроводительные документы. Если придираться, можно, конечно, полностью установить, откуда и что взялось. Да, компании будут нести ответственность, но по факту, их попросту запугивают вторичными санкциями. И планируют вменять им именно нарушение санкционного режима, распространяя штрафы», — подчеркнул он.

Таким образом, ЕС фактически рассчитывает на то, что импортеры будут бояться возможности быть пойманными на закупках российской нефти, и что штрафы регуляторов будут выше, чем заработки от продажи сырья из РФ.

«И тут действительно все сводится к стараниям европейцев. Конечно, часть российской нефти все равно будет поступать на рынок, просто будут подделывать документы. Тот, кто и так занимался всякими подсанкционными действиями и контрабандой, будет и дальше это делать. Просто по-другому оформлять. Российского сырья в танкере 100%, а он укажет в бумагах, что 1% — вот и все», — подытожил эксперт.

Остается вопрос, готова ли Европа к ответному экономическому удару, который будет нанесен даже не Россией, а конъюнктурой мирового рынка. Несмотря на то, что, потеряв европейских покупателей, РФ, возможно, будет зарабатывать на нефти меньше, чем могла бы, эмбарго приведет к дальнейшему повышению цен на данный вид сырья для европейцев. Отказавшись от импорта из России, ЕС перетянет на себя ближневосточных и африканских производителей нефти, поставки из РФ окончательно перенаправятся в Азию. Россия получит новые рынки, которые, в принципе, в последние несколько месяцев уже активно разрабатывались, ЕС — сложнейшие цепочки поставок из не слишком оптимальных источников. Но как говорится, «борец со смесями» платит дважды.