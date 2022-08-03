Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки

Участники организации ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти в сентябре этого года на 100 тысяч баррелей в сутки (б/c).

Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в одной из делегаций. «Согласован рост добычи на 100 тысяч в сентябре», — рассказал собеседник агентства.

С августа прошлого года страны ОПЕК+ наращивали добычу нефти на 400 тыс. б/c в месяц. На министерской встрече 31 марта 2022 план был скорректирован — в период с мая по июнь добыча увеличивалась на 432 тыс. б/с в месяц в связи с новыми для ряда стран базовыми уровнями добычи. На встрече 2 июня коалиция решила ускорить темпы роста добычи нефти до 648 тыс. б/с на июль и август. Такой шаг связан с ожидаемым ростом спроса на нефть и нефтепродукты на фоне восстановления мировой экономики после пандемии коронавирусной инфекции. К концу текущего месяца страны альянса должны восстановить добычу до допандемийных уровней.

Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 5 сентября.