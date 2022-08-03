«Трансфин-М» Алексея Тайчера и «Гарант Рейл Сервис» запустили производство осей для железнодорожных вагонов

Второе дыхание градообразующего предприятия

В середине июля важной новостью стало открытие промышленной площадки «НовоТехРейл», которая «реанимировала» производство на ранее обанкротившемся Новозыбковском машиностроительном заводе.

На запуск современной автоматизированной линии, которая уже успела выпустить первые сертифицированные чистовые оси грузовых вагонов модели РУ1Ш, ушло чуть больше полугода.

Напомним, что судьба значимого для региона предприятия решилась еще в ноябре прошлого года, когда вагоноремонтная и лизинговая компании («Гарант Рейл Сервис» и «Трансфин-М») заключили соглашение о создании на базе НМЗ новой площадки по производству разнообразной железнодорожной продукции.

«НовоТехРейл» был учрежден на паритетных условиях. «Гарант Рейл Сервис» и «ТрансФин-М» являются равными владельцами 50% уставного капитала.

Компании объединили усилия для возрождения производства, крайне необходимого сегодня в непростых экономических условиях. Новая линия, поставленная для площадки белорусскими коллегами, стала важным звеном в технологической цепочке. В результате завод располагает арсеналом возможностей как по поддержанию технического состояния подвижного состава, так и ресурсами для выпуска запчастей и комплектующих. А в перспективе на новом оборудовании планируется наладить производство грузовых вагонов.

Обновление промплощадки — хороший образец продуманного сотрудничества двух крупных бизнес-субъектов отрасли. Так, предприятия «Гарант Рейл Сервиса» выполняют до 36 тыс. плановых ремонтов вагонов ежегодно, что составляет порядка 8% всего объема на железнодорожной сети (данные журнала «РЖД-Партнер).

В свою очередь, вагонный парк «Трансфин-М» насчитывает 81,9 тыс. грузовых вагонов (на 1 марта 2022 года). Мажоритарный акционер компании — Тайчер Алексей Роменович активно наращивает парк подвижного состава подконтрольного актива. Это залог того, что мощности нового цеха будут загружены, в том числе и заказами предприятий, аффилированных с российским топ-менеджером.

Запуск новой площадки на базе отечественного машиностроительного предприятия обеспечит стабильные налоговые поступления в региональный госбюджет, а также новые рабочие места. Так, если к началу июля на заводе было трудоустроено 140 человек, то к концу текущего года штат увеличится до 600 работников, а к январю 2024-го — до 2 тыс.

Что реализуют на новых мощностях

На старте производства объем выпуска продукции составит — 20 тыс. колесных пар ежегодно, а в перспективе будет доведен до отметки в 50 тыс. изделий. Также в планах — запуск на НМЗ новейшего комплекса, где развернется ремонт грузовых вагонов, машиностроительной техники и изготовление комплектующих для всех видов подвижного состава колеи 1520. Для этого новому предприятию присвоен условный номер для клеймения — 2576.

Проект «НовоТехРейл» предполагает создание еще нескольких линий для производства грузовых вагонов и тележек мощностью соответственно по 12 и 7,2 тыс. единиц в год. Кроме этого, вступит в строй цех по формированию колесных пар, который ежегодно будет выпускать до 20 тыс. изделий.

Возрождение НМЗ — один из примеров реализации инвестиционных проектов компании «ТрансФин-М» Алексея Тайчера, которая специализируется на финансовом и операционном лизинге в сфере транспорта, спецтехники и портового оборудования. На сегодняшний день она является носителем статуса крупнейшего лизингодателя в железнодорожном сегменте РФ.

ПАО «ТрансФин-М» является головным предприятием крупной многопрофильной структуры «ТФМ». Этот актив Алексей Тайчер приобрел в 2019-м на заемные средства. Ранее он принадлежал НПФ «Благосостояние». В течение года Тайчеру удалось вывести «ТрансФин-М» в лидеры отечественного лизингового сегмента и обеспечить ему место в списке системообразующих предприятий транспортного сектора РФ. Объем лизингового портфеля компании Тайчера на 1 января 2022 года составлял 185,1 млрд рублей. Подконтрольная Алексею Роменовичу структура обладает глубокой отраслевой экспертизой и опытом, позволяющими ей применять гибкие подходы для структурирования лизинговых сделок с учетом сезонных рыночных колебаний, а также особенностей бизнеса клиента. Высокая эффективность бизнес-модели, применение инновационных технологий и решений, а также растущий пул реализованных проектов позволяют компании Алексея Тайчера успешно работать в разных секторах экономики, своевременно реагируя на внутренние и внешние вызовы. «ТрансФин-М» является основным владельцем (75% уставного капитала) компании «Атлант» — одного из крупнейших операторов железнодорожного состава. В настоящее время этот актив Тайчера обеспечивает перевозки всех видов грузов на различных направлениях «пространства колеи 1520 мм». Еще одна дочерняя компания холдинга — «ТФМ-Спецтехника» — оказывает операционные услуги на крупнейших российских месторождениях. Диапазон ее работ — от буровзрывных до рекультивационных.

Алексей Роменович Тайчер: краткая биография