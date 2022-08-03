В Истринском районе Подмосковья загорелся склад Ozon на площади более 30 тыс. кв. м

На складе компании Ozon в городском округе Истра Московской области произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, cпасатели ликвидируют пожар на складе в подмосковном селе Петровское. «Эвакуированы более тысячи человек. По предварительной информации пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

Между тем Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник пишет, что жертвой ЧП стал один человек.

В компании Ozon заверили, что компенсируют клиентам стоимость сгоревших или поврежденных заказов. «Все товары, которые есть на Новой Риге мы пока скрыли — на сайте их статус "Нет в наличии". Компенсируем стоимость товаров, которые будут утрачены или повредятся — тут следуем правилам договора», — цитирует SHOT сообщение маркетплейса.

К настоящему моменту площадь пожара увеличилась до 35 тыс. кв. м. К тушению привлечено более 80 человек, 25 единиц техники и вертолет Ка-32.