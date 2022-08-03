В Москве и Петербурге откроют спецмагазины для иностранцев и дипломатов

В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли, которые будут обслуживать дипломатов, консулов и их семьи, а также сотрудников международных организаций, расположенных в России. Оплачивать покупки в таких магазинах можно будет рублями, долларами или евро. Об этом пишет «Парламентская газета» со сылкой на постановление правительства РФ, которое вступит в силу 27 августа.

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«Купить что-то в магазинах беспошлинной торговли можно будет только в розницу и при предъявлении документов, подтверждающих служебное положение и аккредитацию при МИД. Сделать покупки могут: дипломатические представительства, дипломатический персонал (послы, посланники, советники, торговые представители, секретари, атташе) и члены их семей; консульские учреждения, консульские должностные лица (генеральный консул, консул, вице-консул, консульский агент) и проживающие с ними родственники; представительства государств при международных организациях и их сотрудники; международные организации или их представительства, расположенные в России, и их персонал», — говорится в постановлении.

Как следует из документа, владельцем duty free для дипломатов может стать только российская компания, которую учредит Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД совместно с соучредителем, выбранным по итогам открытого конкурса. Ассортимент товаров будет определять сам владелец магазина, при этом речь идет только о розничной торговле продукцией, помещенной под таможенную процедуру беспошлинной торговли (спиртное, табачные изделия, парфюмерия и косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны, часы). Крупные партии алкоголя для официальных мероприятий планируют продавать по заявке от диппредставительств, консульств и международных организаций. В заявке, заверенной подписью руководителя учреждения и печатью, должна быть указана цель покупки и необходимое количество спиртного.

