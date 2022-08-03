В Нагорном Карабахе объявили частичную мобилизацию

Согласно данным министерства обороны Нагорно-Карабахской республики (НКР), в результате нарушения режима прекращения огня Азербайджаном погибли двое военнослужащих НКР, еще 14 получили ранения.

Как отметили в военном ведомстве, 3 августа с 9:00 (8:00 по московскому времени) военные подразделения Азербайджана, «грубо нарушив режим перемирия, нанесли удары по боевым позициям Армии обороны и постоянному месту дислокаций одной из воинских частей с применением минометов, гранатометов и беспилотников, в результате чего военнослужащие Гурген Габриелян и Артур Хачатрян погибли».

В минобороны отметили, что 14 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

В связи с обострением обстановки в регионе объявлена частичная военная мобилизация, соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

Баку, в свою очередь, утром 3 августа обвинил Ереван в гибели азербайджанского военного в результате обстрела с армянской стороны в Нагорном Карабахе.

Накануне, 2 августа, состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого обсуждались практические аспекты реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху.

