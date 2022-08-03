В обиду не дали

На малый и средний бизнес в России приходится около 20% ВВП, его доля в госзакупках достигла 25%, а количество рабочих мест, которые обеспечивают такие предприятия, стремится к 20 миллионам. Согласно целевым показателям национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с общим финансированием в 481,5 млрд руб., к 2024 году число занятых в этой сфере должно достигнуть 24 миллионов человек, а вклад в ВВП – вырасти до 32,5%.

В настоящее время субъекты МСП, впрочем, как и остальной российский бизнес, оказались в очень непростой ситуации из-за удара по экономике вследствие западных санкций, и государство дополнительно к мероприятиям национального проекта предприняло ряд мер, призванных помочь небольшим компаниям «остаться на плаву».

Экстренные меры

Как показывают опросы представителей бизнеса, проводимых Аналитическим центром при правительстве РФ, одной из самых действенных экстренных мер в этом направлении стал мораторий на проверки, утвержденный в марте Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«К марту уже действовал мораторий на плановые проверки субъектов МСП на 2022 год. Он был введен постановлением правительства по поручению президента еще в конце 2021 года и позволил исключить из планов 127 тысяч проверок. По поручению председателя правительства мы пошли еще дальше – убрали практически все исключения, которые сохранялись в обычной ситуации. Оставили плановые проверки только для пожарного надзора, санитарного, промышленной безопасности. Прежде всего, это социальные объекты – школы, детские сады и в основном они государственные. То есть сейчас бизнес планово практически не проверяют», - сообщил «Эксперту» директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин.

По его словам, с начала года в отношении субъектов МСП проведено 26 212 проверок из 213 662 (данные на 27 июля). То есть на долю МСП приходится только каждая восьмая, тогда как в прошлом году – каждая третья. Глава департамента Минэкономразвития пояснил, что, как правило, в среднем проверка проходит за 8-9 рабочих дней, на нее отвлекается минимум 3 человека, а также привлекается консалтинг. «То есть в 2022 году мораторий уже сэкономил для МСП от 600 до 900 тысяч человекодней. В деньгах это - от 7 до 10 млрд рублей», - добавил он.

Усилило эффект моратория решение о максимально простом и оперативном способе обжаловать проверки – с апреля о его нарушении можно сообщить через портал Госуслуг. На проверку такого заявления отводится один день, и, если ее необоснованность подтвердится, то проверка будет отменена. «Что важно – сейчас всего 15 нарушений моратория. То есть они не носят массового характера, а скорее являются нездоровой инициативой исполнителей на местах», - уточнил Александр Вдовин.

Многие эксперты уверены, что и в 2020 году, когда бизнес в полной мере ощутил последствия «ковидных» ограничений, аналогичный мораторий стал для него своеобразным «спасательным кругом», удержавшим на плаву многие небольшие компании, и руководство страны сделало из ситуации соответствующие выводы. На 25-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который прошел в июне 2022 года, президент России Владимир Путин заявил о необходимости окончательно отменить большинство плановых проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с рисками причинения вреда. «Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей снизилось. Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса, его нужно мотивировать, а не принуждать к соблюдению норм и требований, а значит, есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед - навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», - сказал глава государства.

Риск-ориентированный подход уже активно используется в надзорной деятельности в России. Чем опаснее деятельность предприятия, тем строже его контролируют. Например, для малого и среднего бизнеса внедрение риск-ориентированного подхода в середине 2021 года обернулось четырехкратным сокращением – с 243 тыс. в первом полугодии до 62 тыс. во втором. В целом же году количество проверок предприятий в 2021 году снизилось в два раза по сравнению с «доковидным» 2019, когда их число достигало 1,5 миллиона.

Идея президента о полном освобождении безопасных предприятий от проверок буквально через 3 дня превратилась в конкретные шаги правительства. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что такая административная нагрузка с начала 2023 года будет полностью снята с бизнеса с низкими рисками.

Александр Вдовин рассказал, что сейчас ведется активная работа по исполнению поручения Президента в части нового этапа реформы контроля. «Рассчитываем, что к осени сможем согласовать основные параметры нормативных изменений. Здесь исходим из слов президента о необходимости сохранения плановых проверок только для чрезвычайно высокого и высокого риска», - уточнил он.

Новые возможности

Если мораторий на проверки стал эффективным защитным механизмом, то цифровая платформа МСП.РФ, внедренная в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», дает бизнесу новые возможности для развития. На сегодняшний день на портале зарегистрировались уже свыше 133 тыс. пользователей, которым доступно 19 онлайн-сервисов.

Это не только площадка для налаживания производственной кооперации и сбыта, бизнес-обучения или знакомства с региональными мерами поддержки, которых представлено на сайте более 130, но, главное, инструмент для создания «цифрового профиля» предпринимателя, который максимально упрощает получение той самой поддержки.

«Суть национального проекта — освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности самостоятельно предоставлять необходимые сведения. Иными словами, один раз документы подали, в систему загрузили, подписали их ЭЦП и не надо каждый раз этот комплект документов «вытаскивать». Для реализации этой идеи достаточно будет дать согласие на получение данных, а цифровая платформа возьмет всю информацию от министерств и ведомств через «Цифровой профиль». Это будет эффективным при предоставлении финансовой поддержки, когда запрашивается большое количество сведений», — пояснил министр экономического развития Максим Решетников.

В помощь предпринимателям по всей стране открыты и центры «Мой бизнес». В таких центрах, работающих по принципу «одного окна», можно открыть свое дело, проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучёту, пройти обучение по предпринимательству. Причем господдержку здесь можно получить как по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», так и по направлениям сельского хозяйства, экологии, физической культуры и спорта и других сфер. За 3 года подобные центры предоставили около миллиона услуг 600 тысячам предпринимателей, а число обращений достигло трех миллионов.

Национальный проект МСП предусматривает и ряд других мер, которые призваны стать эффективными инструментами поддержки малого и среднего бизнеса. Так, для малого и среднего бизнеса действует программа льготного кредитования «1764», в которой участвует более 100 банков, программы микрозаймов для начинающих предпринимателей, субсидии для выхода предприятий МСП на биржу и оплату купонного дохода, льготный доступ на краудинвестинговые платформы с комиссией, гранты социальным предпринимателям, а также поддержка которых является одним из приоритетов властей.

Одной из самых эффективных мер стала также льготная аренда в промышленных парках и технопарках для представителей МСП. В рамках национального проекта МСП профинансировано создание 40 таких площадок при общем объеме поддержки в 13,5 млрд руб. В 2022 году планируется создание еще 14. В настоящее время в технопарках работают около 1,9 тыс. производственных предприятий.

Бизнес оценил

В целом, в той же «Опоре России» положительно оценивают пакет мер, которые государство предпринимало для поддержки малого и среднего бизнеса и во время пандемии, и в ходе специальной военной операции.

«Принятые меры оставили МСП много сотен миллиардов рублей, которые бизнес эффективно использовал. Потери в результате катаклизмов, произошедших в сегменте малого предпринимательства, гораздо меньше, чем могли бы быть, если бы мер не существовало. Например, помогло снижение социальных платежей с 30% до 15% для всех малых и средних компаний с последующим переносом возможности их оплаты на год вперед (второй квартал 2023-го). То же самое с льготными кредитами — они были крайне востребованы в первый период осуществления спецоперации. Благодаря этому в распоряжении предприятий осталась колоссальная сумма. Сейчас также востребована возможность получения кредитов и отсрочки уплаты налогов по упрощенной системе налогообложения на шесть месяцев, переноса уплаты страховых платежей на год вперед», - резюмировал первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин.

В заключении следует отметить еще одну простую, но эффективную меру поддержки МСП – а именно компенсацию малым и средним предприятиям расходов на использование Системы быстрых платежей. Эта мера впервые была введена в июле 2021 года, и теперь в очередной раз продлена – на сей раз до конца текущего года. Напомним, разработанная Банком России Система быстрых платежей сейчас активно развивается, позволяя не только переводить деньги, но и оплачивать товары и услуги в магазинах по QR-коду. К СБП присоединяется все больше предприятий, включая малый бизнес – для небольших торговых точек экономия на эквайринге весьма существенное подспорье.