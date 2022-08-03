ВТБ готовится к «Открытию» и метит в Крым

До конца 2022 года завершится слияние трех банков: «Открытие» и крупнейший банк Крыма РНКБ войдут в состав группы ВТБ. Кто станет главным бенефициаром этой сделки — вопрос открытый.

Прежде всего, стоит указать на заинтересованность в ней Банка России. Он уже давно готовил «Открытие» к IPO и дальнейшей продаже, но в нынешних условиях от этого варианта пришлось отказаться.

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При этом дела у данной коммерческой кредитно-финансовой организации идут неплохо. По итогам 6 месяцев 2022 года банк «Открытие» заработал 5,7 млрд рублей чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала, сообщил на прошлой неделе на пресс-конференции президент-председатель правления банка Михаил Задорнов.

По его словам, в первом полугодии «Открытие» на фоне замедления рынка кредитования и волатильности инвестиционных рынков укрепил свои бизнес-позиции. Банк стал четвертым среди банков, финансирующих застройщиков, шестым по кредитованию компаний АПК и пищевой промышленности, увеличил на 0,87 п.п. до 7,3% долю на рынке автокредитования (пятое место на рынке).

Доля «Открытия» на рынке вкладов и кредитов населению выросла до 2,6%. Федеральная рекламная кампания банка с новыми амбассадорами бренда — Мариной Кравец и Константином Хабенским — оказалась самой успешной в истории банка и повысила спонтанное знание бренда «Открытия» на 4 п.п. до 25% среди россиян. Это способствовало росту заявок на кредитные карты банка на 68%.

По российским стандартам бухгалтерского учета активы банка «Открытие» на 1 июля 2022 года составили 3,0 трлн рублей.

«Нам в целом все равно»

На февраль 2022 года активы нетто ВТБ составляют более 19 трлн рублей. РНКБ по активам значительно отстает и от него, и от «Открытия» — 314 млрд рублей. Соответственно, суммарно активы трех банков составят более 22 трлн рублей, что лишь немного приблизит ВТБ к Сберу с его 39 млрд.

Хотя все три банка нацелены на розницу и предлагают стандартный набор услуг — кредиты, вклады, ипотеки, автокредиты, карты, страхование — объем кредитного портфеля у них также сильно различается. У ВТБ на февраль 2022 года (последние доступные данные) он составляет более 11,8 трлн рублей, из которых 4 трлн кредиты физическим лицам, в то время как у «Открытия» — всего 2,1 трлн рублей, в который включены 666 млрд рублей кредитов физлиц. Кредитный портфель РНКБ на тот же момент составляет скромные 204 млрд, из которых 93 млрд — кредиты «физикам».

Примечательно, что находившийся последние годы под контролем ЦБ «Открытие» выстроил бизнес вдвое более эффективный, чем ВТБ и РНКБ: в 2021 году «Открытие» показал рентабельность капитала в 23,71%, что недалеко от Сбера с его 25,34%. У ВТБ — этот показатель по итогам 2021 года был всего 13,81%, у РНКБ 11,34%.

Стоит отметить, что присоединение РНКБ как отдельного юрлица окончательно перекроет для ВТБ пути для возвращения на западный рынок, но, как выразился по этому поводу заместитель министра финансов Алексей Моисеев, «нам в целом все равно». Однако для ВТБ сделка все же выглядит неоднозначно: с одной стороны, она вызовет прирост активов, с другой — сложности с перестройкой механики «Открытия» и слиянием функционала трех банков. Да и цена вопроса пока неизвестна.

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Такие разные банки

Так как масштаб бизнеса присоединяемых банков несопоставимо меньше величины активов ВТБ, в «Эксперт РА» считают, что особой синергии между сливающимися банками не будет. «Кроме того, профиль бизнеса у всех трех банков универсальный, поэтому в результате сделки заметного изменения структуры баланса ВТБ произойти не должно. В первую очередь синергия коснется экономии на издержках, в том числе на содержании сети подразделений и сотрудников», — отметила Людмила Кожекина, директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА».

Так, «Открытие» — это крупный банк, с серьезной федеральной сетью, в которую входит 414 офисов в 73 регионах, а значит, ВТБ (1400 отделений) при слиянии получит и сеть, и лояльных клиентов, включая и физических, и юридических лиц. Лояльных, конечно же, «Открытию», поэтому при любом слиянии необходима очень плавная стратегия ребрендинга и работы с его клиентами, заявила «Эксперту» Валерия Минчичова, заметитесь директора Института финансовой грамотности.

Необходимо добавить, что определенная часть отделений, скорее всего, будет после слияния банков закрыта — ведь банки всеми силами сокращают издержки, переводя клиентов на удаленное обслуживание. Тот же ВТБ уже объявил, что его стратегическая задача — обеспечить для клиентов возможность получать до 100% розничных услуг в цифровом виде.

Что касается РНКБ, то это банк, в основном ориентированный на обслуживание стратегических проектов в Крыму, а также физических и юридических лиц этого региона. Очевидно, что, включив его, ВТБ будет под гарантированными санкциями, добавила Валерия Минчичова. Ведь помимо SDN (Specially Designated Nationals List) листа, с фигурантами которого всем юридическим и физическим лицам США запрещено иметь дело, и отключения от SWIFT, ВТБ не сможет сотрудничать и с европейскими компаниями. Такое положение вещей будет иметь место из-за деятельности в Крыму, который по мнению европейских политиков, не является российской территорией. Но для ВТБ есть и плюс: представительство в перспективном регионе.

«РНКБ уже имеет имидж в Крыму и Севастополе, а насколько мне известно, ребрендинг РНКБ не планируется. Более того, контроль РНКБ перейдет к ВТБ, а самостоятельное юрлицо сохранится. На фоне небывалого бума туристического сектора юга России необходимость обеспечения финансовыми услугами в том числе и Крыма очевидна. И для ВТБ это стратегия расширения именно на новые рынки со старыми продуктами», — пояснил Валерия Минчичова.

Чего стоит «Открытие»

Слияние нескольких квазигосударственных банков — логичный шаг. Опасаться санкций больше не нужно, все уже случилось и обратного пути нет, а на сокращении издержек можно сэкономить. И, действительно, у возможной сделки поглощения банковской группой ВТБ банка РНКБ совместно с группой «Открытие» есть ряд серьезных лоббистов и отдельные источники информации преподносят ее как решенный вопрос, сообщаил «Эксперту» Александр Баранов, председатель комитета ПАРТАД по внутреннему контролю, аудиту и управлению рисками. Однако есть нюансы. Самые главный цена – по которой ВТБ купит «Открытие».

«Когда вопрос стоит об экономической целесообразности и эффективности, нужно учитывать не только сочетание плюсов и минусов для одной стороны сделки, но и интересы государства, как основных владельцев всех трех финансовых групп, — рассуждает эксперт. — С одной стороны, группа ВТБ станет крупнее. Однако за кадром остается вопрос, насколько масштаб слияния будет существенным для самого ВТБ».

По его словам, в случае с «Открытием» (а продаваться будет не только банк, но и входящие в группу НПФ и Росгосстрах) вряд ли будут работать оценки, основанные на стоимости чистых активов. Учитывая, что основу активов банка составляют финансовые и инвестиционные вложения, упор необходимо делать на оценку будущих денежных потоков, считает Александр Баранов.

Оценка стоимости банка зависит от уровня развития его инфраструктуры: клиентской базы, продуктовой линейки, филиальной сети, IT-технологий, качества менеджмента, системы управления рисками. Поправка на репутационную составляющую (учет стоимости бренда) может давать дополнительную надбавку к оценке стоимости до 15-30%.

Напомним, последняя сделка по покупке Росбанка и доли в Тинькофф банке Владимиром Потаниным состоялась, по оценкам, гораздо ниже капитала. Точных цифр нет, но есть информация, что при капитале Росбанка в 200 млрд рублей он ушёл по цене в 40 млрд. Капитал «Открытия» составляет около 369 млрд рублей. Есть ли у ВТБ сейчас свободные деньги на покупку — неясно. Его отчетность с марта 2022 года закрыта.

«ВТБ будет заинтересован в снижении оценки приобретения для повышения эффективности сделки по приобретению. С другой стороны, Банка России как выгодоприобретатель от возможной продажи группы заинтересованы в повышении оценки стоимость продаваемого объекта», — отметил Александр Баранов. Он добавил, что синергия может повлиять на снижение затрат на капитал объединенного банка в дальней перспективе. Однако в среднесрочной перспективе консолидация бизнесов трех банков и вынужденные выплаты при сокращении дублирующих подразделений и направлений бизнеса могут существенно снизить эту выгоду.

Шаг к снижению конкуренции

«Пока по отдельности группа ВТБ и группа «Открытие» генерируют хороший денежный поток в современных условиях для своих владельцев. Не факт, что денежный поток для владельцев объединенной группы в перспективе года-полутора с учетом понесенных затрат будет больше. И за кадром остался вопрос о дальнейшей монополизации финансового сектора и снижения конкуренции. С точки зрения государства, нужно учитывать не только интересы одной стороны сделки (покупателя или продавца), но и также интересы потребителей рынка финансовых услуг», — резюмировал Александр Баранов.

Впрочем, к 2025 году ВТБ в любом случае хотел довести число розничных клиентов с нынешних 16 млн до 30 млн, так что 3,5 млн клиентов «Открытия» и 2,2 млн РНКБ лишними в данном случае точно не будут.