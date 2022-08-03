Запад хочет отменить в России доллар и евро

Банк России прорабатывает с участниками рынка различные сценарии действий в ответ на введение новых санкций против России. В частности, вероятен сценарий с блокировкой Московской биржи и Национального расчетного депозитария. Если главная биржевая площадка страны окажется в санкционных списках, на ней могут остановиться торги ведущими мировыми валютами — долларом и евро.

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Прекращение торгов долларом и евро пока только вариант развития событий, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора Департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерз» Артема Тузова. Впрочем, по словам эксперта, внебиржевой рынок торговли валютой в России развит достаточно хорошо.

Россия может перейти на китайскую модель

«С развитием Московской биржи, объемы торговли валютой постепенно переходили на биржевые торги, но внебиржевой рынок никогда полностью не затихал и торговать валютой банки смогут и без биржи», — пояснил Артем Тузов. По его мнению, в случае попадания под санкции основных торговых площадок, стоит ожидать установления ценового коридора для валют, ниже или выше которого не смогут заключать сделки на внебиржевых торгах. Курс валют должен стать менее волатильным.

Несмотря на то, что санкции пока не введены (и неизвестно — будут ли), перенос акцента на внебиржевые торги, по всей видимости, отвечает интересам ЦБ, стремящегося ослабить рубль, отметил автор Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Это по ряду причин проще сделать на внебиржевом рынке. Поэтому смещение акцентов на него вполне вероятно и без введения санкций.

Другое дело, что если инфляция по доллару и евро будет расти также быстро как в первое полугодие, эти меры не особенно помогут: цены на нефть и другие сырьевые товары продолжат рост и предложение валюты станет ещё больше, отметил эксперт. А намечающееся обострение между США и Китаем вообще грозит окончательно обрушить мировую торговлю и валютные рынки.

Самое простое, на что может в этой ситуации пойти ЦБ — устанавливать собственный курс и принять для банков норматив относительно возможных отклонений обменных курсов в пределах 1-3 рублей в обе стороны, предположил в комментарии «Эксперту» сооснователь Aravana MFO Сергей Усков. Это будет китайская модель с небольшими доработками. В итоге мы столкнемся с полностью контролируемыми курсами, а это противоречит тому, что ранее говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина — курс должен оставаться плавающим.

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Плюсы жесткого формирования курсов валют видны только для государства. Для экономики и бизнеса — это откат на 30 лет назад, уверен аналитик. Любое регулирование убивает интерес капитала, потому что сокращает до минимумов возможности конкуренции. Схема сложнее —собрать с банков средние котировки спроса и предложения, сбалансировать их с поправкой на отклонение в пределах рыночного курса (0,5-1,5%) и сформировать курс на следующий день. Все это требует жесткого контроля, но совершенно не отвечает на вопрос, куда в конечном итоге приведет такая политика, подчеркнул Сергей Усков.

У российских финансовых властей есть варианты

Так или иначе, но сама идея поручить банкам формирование курса — это прямой путь к рыночным манипуляциям и несправедливому обмену, заявил в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Банки сегодня не зарабатывают американскую и европейскую валюту и не осуществляют какие-либо значимые операции с ней, если только речь не идёт об экспортёрах или импортёрах. То есть компаниях, которые непосредственно получают доллары или евро в результате экономической деятельности, или нуждаются в них для закупки товаров и услуг.

Также из оборота сегодня исключены частные лица. Банки установили заградительные комиссии на обмен, а если речь идёт о наличной валюте, то условия обмена вовсе можно назвать драконовскими. При этом альтернатив для основных валют почти нет. Депозиты в юанях и возможность купить наличные юани присутствуют далеко не во всех банках. Да и обменные операции с китайской валютой также затруднены. Это один из самых простых способов стимулировать импортные операции через челночных торговцев для насыщения рынка товарами.

Если же банки будут наделены функцией устанавливать обменный курс без учёта мировой ситуации, то они получат в свои руки сверхинструмент для генерирования доходов и влияния на инфляцию, уверен Андрей Кочетков. Более того, нельзя исключать административные указания по формированию выгодного для бюджета курса. Пока сложно даже подумать о том, что будут введены санкции против депозитария Мосбиржи — Национального клирингового центра, так как он обеспечивает продажу токсичных евро для оплаты газа в рублях. То есть ограничения будут означать остановку всего экспорта в Европу, что приведёт к ее экономической катастрофе.

Между тем, указывает аналитик, для России такой вариант не является приговором. Биржа может исключить торги евро и долларом, заменив их азиатскими валютами, хотя и в этом случае контрагенты могут испугаться вторичных санкций. В любом случае, банки это лишь посредники в осуществлении финансовых операций. Поэтому назначение ограниченного числа участников валютных торгов приведёт к рыночным манипуляциям и абсолютно нерыночному курсу. Вполне понятно, что для Минфина такой вариант обещает возможность установить «нужный» курс рубля. Однако у ведомства есть и другие варианты.

Вместо поиска методологии формирования очередного механизма набивки бесполезной финансовой подушки стоит ускорить финансирование внутренних проектов и закупку необходимых технологий, полагает Андрей Кочетков. То есть формировать финансовую подушку в виде экономических возможностей страны, а не прятать заработанные деньги под матрацем. Конечно, это не ослабит курс рубля прямым образом, но позволит увеличить спрос на валюту для закупки импортного оборудования и технологий, что сформирует «честный» курс.

Если же речь все-таки пойдет о блокировке работы Национального клирингового центра, то реакция должна быть быстрой и однозначной — блокировка экспорта в валютах недружественных стран, настаивает Андрей Кочетков. Если Европе и США удобно закупать российские товары через Китай и Индию, то мы не в состоянии им отказать в этом, но тогда стоит подумать о полном исключении данных валют из финансового словаря, заменив их на золото, юани, или иной другой независимый актив. В техническом плане это возможно при условии сохранения работы с депозитариями партнёров в дружественных странах.