Железный якорь не дает Индексу Мосбиржи всплыть

На открытии торгов в фондовой секции Московской биржи акции ММК обвалились более чем на 10%. Так трейдеры отреагировали на поступившую после закрытия российского рынка информацию о том, что «Магнитка» — в том числе и ее завод в Турции — попала под американские санкции.

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Дела у российских металлургов и так идут не лучшим образом. Переориентация экспорта с закрывшегося для нас европейского рынка на Восток продвигается очень трудно — как из-за логистических проблем, так и из-за большого объема собственного производства стали в Китае. Кроме того, на сектор негативно влияет крепкий рубль: аналитики считают, что минимально комфортный для металлургов курс российской валюты составляет 70 руб. за доллар.

К этому стоит добавить, что во второй половине июля акции сталеваров неплохо подросли в рамках технического отскока, и многие инвесторы сочли нынешние цены приемлемыми для сокращения доли проблемных акций черных металлургов в портфелях.

Также сегодня с утра слабо снижаются акции НЛМК и «Северстали».

На этом список высоколиквидных акций, торгующихся в «красной» зоне, можно завершить. Остальные «голубые фишки» растут после двухдневных распродаж. Пока этот подъем вызван больше фиксацией прибыли по спекулятивным шортам, нежели реальными инвестиционными покупками.

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В числе лидеров сегодняшнего роста аутсайдеры понедельника и вторника — бумаги «Озона», «Яндекса», ВК и HeadHunter.

Что касается внешнего фона, то его нельзя назвать благоприятным для рублевых активов. С утра хоть и слабо, но дешевеют нефть и промышленные металлы. Трейдеры опасаются некоей экономической войны между Китаем и США после визита председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако эти страхи могут вскоре рассеяться, как ушли в прошлое вчерашние опасения, что Китай применит военную силу.

В течение первого часа торгов российский рынок акций подрос примерно на 0,8%. Тем самым, Индекс Мосбиржи немного отодвинулся от промежуточной поддержки 2100 пунктов, но это не значит, что распродажи не возобновятся. Драйверов для уверенного роста российского рынка акций сейчас нет.

В такой ситуации для консервативных инвесторов сейчас интересна продажа акций и покупка ОФЗ, считает Алексей Антонов из «Алора», отмечая, что Банк России прогнозирует примерно нулевую инфляцию до конца года, поэтому вложения в ОФЗ должны принести реальный доход, обыграв инфляцию.

Из значимых событий дня стоит упомянуть заседание мониторингового комитета ОПЕК+. Судя по тому, что в СМИ нет никаких важных новостей со ссылкой «на источники в ОПЕК+», заседание пройдет в штатном режиме и картель утвердит ранее озвученные квоты. Поэтому нефтяные трейдеры будут больше обращать внимание на заявления китайских властей, нежели на новости из картеля. В целом же пока нет оснований для ухода нефтяных котировок под сильную поддержку $98 за баррель.

Рубль начал день с полупроцентного снижения, но уже через полчаса торгов вернулся в район вчерашнего закрытия. Санкционные новости он уже давно игнорирует, а других раздражителей для рубля пока не видно.

Не исключено, что сегодня рубль попытается немного подрасти — в том числе в паре с долларом уйти ниже отметки 60. Пока складывается впечатление, что спекулянты больше готовы играть на укрепление рубля. Так, вчера после закрытия российских торгов на мировых форекс-площадках наблюдалось несколько мощных импульсов, уводивших пару доллару рубль в район 58.

Но в целом сегодняшний день на Московской бирже обещает пройти спокойно, без принципиальных изменений Индекса Мосбиржи и котировок рубля.

