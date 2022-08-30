Акции дня: бумаги En+Group растут после новостей о дивидендах «Русала»

В лидеры торгов вышли акции энергетической компании En+Group по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 30 августа. За день бумаги прибавили в цене +4,47% до 503 рублей за акцию.

Интерес к акциям усилился после того, как совет директоров «Русала» (основным акционером которого является En+Group, 57% акций) рекомендовал одобрить дивиденды за первую половину 2022 г в размере 0,02 доллара на акцию. Это может стать первой выплатой с 2017 года. Выплаты могут составить около 304 млн долларов, если акционеры одобрят «дивы» на внеочередном собрании 30 сентября. Вопрос дивидендов среди акционеров является острым и дискуссионным, поэтому обсуждение темы добавляет динамики бумагам. Акции «Русала» в течении сессии росли, но завершили ее падением (-0,72% до 48,85 рублей за акцию).

Индекс Мосбиржи к концу поднялся на +0,45% до 2306,62 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,18% до 1212,1 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:28 мск составила 96,81 долларов за баррель (-5,95%). Российская валюта укреплялась – 59,94 руб. за доллар.