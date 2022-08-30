Акции «Газпрома» и рубль преподнесли сюрпризы на всеобщем негативе

Настроения на мировых площадках во второй половине дня стали ухудшаться, крупный капитал продолжал отыгрывать пятничную речь главы ФРС Джерома Пауэлла, в которой он обещал продолжать повышать ставки до тех пор, пока они не затормозят экономическую активность.

Причем к сегодняшним распродажам рисковых активов присоединилась нефть, ранее игнорировавшая негативные настроения инвесторов. К закрытию основных торгов на Московской бирже котировки «черного золота» обвалились более чем на 5% и ушли под отметку $98 за баррель.

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Более 10% потеряли цены на газ: с $3,5 тыс на прошлой неделе сегодня они ушли в район $2,5 тыс за тысячу кубометров. Основной причиной снижения котировок стал очень высокий уровень заполненности европейских газохранилищ, идущий с опережением графика.

Тем удивительнее выглядит сегодняшний взлет котировок акций «Газпрома» на 7,4%. Акция стала лучшей среди всех торгуемых на Московской бирже бумаг, чего не наблюдалось очень много месяцев.

При этом никаких важных новостей по компании не было. Аналитики высказывают лишь гипотезы такого аномального подъема.

«Заметная активность в акциях “Газпрома” наблюдается еще со вчерашнего дня. В результате, за понедельник-вторник их стоимость выросла на 9%. При этом каких-то значимых новостей по компании не было. Об остановке “Северного потока-1” на три дня было известно заранее, и непонятно, в чем здесь позитив для “Газпрома”. Была новость, что еще две компании из Японии будут получать СПГ с “Сахалина-2”, но она также вряд ли могла спровоцировать такой рост, — рассказал “Эксперту” аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — Возможно, у кого-то из участников рынка появился некий инсайд, например, по поводу дивидендов. Или так могли повлиять ожидания публикации полугодовой отчетности, которая раньше обычно выходила в районе текущей даты и должна быть достаточно сильной».

Еще утром никто из аналитиков и крупных трейдеров не ждал от «Газпрома» ни дивидендов, ни отчетности. Поэтому вполне вероятна версия, что кто-то из крупных игроков действительно получил важную информацию по компании, и начал скупать бумагу, после чего к движению присоединились спекулянты.

В связи с неизвестностью причин роста акций «Газпрома», дальнейшая их динамика выглядит неопределенной, но сильные движения этой бумаги обещают быть и завтра.

«Уверенности в устойчивом подъеме акций компании сейчас нет. В бумагах может сохраняться значительный навес крупных продавцов, не успевших выйти после отмены дивидендов в конце июня. Из ближайших ожидаемых событий в отрасли — плановое отключение поставок по “Северному потоку” на 3 дня, начиная с 31 августа», — отмечают аналитики БКС.

Лучше рынка отторговали и акции черных металлургов. В частности, капитализация НЛМК выросла на 2%, на 0,65% подорожала «Северсталь». Бумаги сильно отстали от роста рынка и сейчас их постепенно начинают подбирать, ожидая увеличения спроса на российский металл из-за сокращения его производства в Европе.

В лидерах снижения были малоликвидные акции, сильно выросшие ранее: «Евромедцентра», HeadHunter, X5 Retail Group, ПИКа и «Циана».

Благодаря взлету акций «Газпрома», имеющим наибольший вес в структуре Индекса Мосбиржи, рублевый индикатор российского рынка завершил день подъемом на 0,45%. Техническая картина по российскому рынку акций остается «бычьей».

Еще один сюрприз преподнес рубль, укрепившийся к доллару почти на 0,8%. Последняя сделка прошла по котировке 59,94 руб. за доллар. Ранее многие аналитики объясняли отсутствие традиционного падения курса рубля после окончания налогового периода высокими ценами на нефть и сокращением спрэда между российской нефтью и эталонными сортами.

Но сегодня обнаружилась истинная причина крепости рубля: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока никаких решений по запуску нового бюджетного правила не принято.

«Можем предположить, что одобрение нового бюджетного правила натолкнулось на сопротивление Минэкономразвития и ЦБ РФ, где высказывают идеи использования незапланированных сверхдоходов для развития экономики. Кстати, это подразумевает определённую активность по импорту, что также будет сдерживать укрепление рубля, но повысит его долгосрочную устойчивость», — полагает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Не исключено, что некоторые крупные игроки валютного рынка имели инсайдерскую информацию и о том, что власти пока отложили принятие решения по бюджетному правилу, и не стали играть против рубля.