S&P 500 цепляется за нефтянку

Вчера американские акции продолжили падение, которое долго организовывала ФРС. К середине августа президентам резервных банков удалось потоком «ястребиных» заявлений остановить «медвежье ралли». А в конце прошлой недели контрольный удар быкам был нанесен речью председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Пятница оказалась худшим днем для индексов США с июньского обвала (они потеряли 3,03–3,94%), а понедельник обновил минимумы с 28 июля. Темпы снижения, впрочем, упали: Dow Jones Industrial Average потерял 0,57%, S&P 500 – 0,67%, а Nasdaq Composite – 1,02%. Но в ФРС все равно довольны и не скрывают этого.

Статья по теме: Призрак 2008 года: cобытия на рынках повторяют времена краха Lehman

«Я был действительно рад видеть, как была воспринята речь председателя Пауэлла в Джексон-Хоуле. Теперь люди понимают серьезность нашего стремления снизить инфляцию до 2%, – говорил вчера Bloomberg президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари. – Я определенно не был в восторге от роста фондового рынка после нашего последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам».

Статья по теме: ФРС: медведь на ухо наступил

Причины такого его отношения понятны. Дело в том, что в борьбе с инфляцией ФРС нужно было ужесточение финансовых условий, а рост акций и облигаций их смягчал. Но теперь доходности двухлетних U.S. Treasury вернулись к максимумам середины июня. Фондовые индексы от минимумов еще далеки, но движутся в их направлении. Доллар переписал 20-летние максимумы. Все это соответствует ужесточению.

Другое дело, что и растущие ставки, и продолжительное их нахождение на повышенном уровне, обещанное Джеромом Пауэллом, будут бить по акциям и без заявлений чиновников. Они снижают приемлемые для инвесторов стоимостные коэффициенты. Ужесточение денежно-кредитной политики затрудняет обслуживание заимствований, давит на прибыли компаний, а значит и на котировки. И это не говоря о возможности глубокой рецессии.

В таких условиях сильнее страдают акции роста. Зачастую это бумаги компаний с небольшой прибылью (а то и без нее), требующих постоянного финансирования. Это могут быть акции технологического сектора, хотя и необязательно. Но все же из основных индексов они наиболее представлены именно в Nasdaq Composite.

Неудивительно, что тот с начала года потерял более 23% против 11,7% у Dow. Ведь все эти рассуждения в той или иной форме присутствовали на рынке с прошлого года. И за прошедшие месяцы они привели к серьезным относительным изменениям котировок акций.

Вчерашнее падение было вызвано теми же соображениями, что и снижение в течение всего года – и движения оказались схожими. Лишь два из 11 секторов S&P 500 в понедельник оказались в плюсе: на 1,54% выросла энергетика и на 0,25% – коммунальные услуги. С начала года прибавили тоже только они – на 51,2% и 5,6% соответственно.

Акции компаний из сектора коммунальных услуг многие десятилетия считаются защитными на случай рецессий – их тарифы регулируются государством, а прибыли и дивиденды стабильнее многих. Так что тут результат неудивителен и просто лишний раз напоминает, к чему готовятся инвесторы.

У акций нефтегазовых компаний репутация сложнее, но высокие цены на нефть, доходы и дивиденды делают свое дело даже в ожидании экономического спада. И если какой-то сектор по-настоящему поддерживает S&P 500, то это энергетика: все-таки она выросла в полтора раза на фоне падения индекса на 15,4%. Но и в том, что она не сможет удержать его от дальнейшего падения, сомнений тоже нет.

«Инвесторы свыкаются с мыслью о том, что ФРС серьезно относится к сдерживанию инфляции, даже несмотря на то, что последние данные свидетельствуют о том, что та начинает снижаться, – говорил вчера CNBC управляющий директор UBS Private Wealth Management Род фон Липси. – Мы считаем, что летнее ралли было эфемерным, и продолжаем рекомендовать инвесторам сохранять избирательность и сосредоточиться на защитных секторах, таких как здравоохранение, а также на дивидендных акциях».