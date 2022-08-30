Европа в панике: Брюссель готовит «чрезвычайную интервенцию» на энергорынке

Евросоюз срочно разрабатывает чрезвычайный план по обузданию цен на электроэнергию, «отделив» ее от газа. Происходит это на фоне прогнозов о том, что энергетический кризис в Европе продлится годы и обращений коммунальных компаний, оказавшихся на грани банкротства, к своим правительствам за помощью, а также астрономических цен на газ. Члены ЕС требуют от Брюсселя действий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель энергично работает над «чрезвычайной интервенцией» и структурными реформами на энергетическом рынке, которые помогут снизить цену на возобновляемые источники энергии и стабилизируют цену на электричество.

«Сейчас в ценообразовании на рынке электроэнергии доминирует газ,- цитирует выступление президента Еврокомиссии 29 августа в Берлине издание Financial Times.- Нам нужно их (электроэнергию и газ) разделить. Необходимо снизить стоимость энергии, вырабатываемой из возобновляемых источников… Необходим чрезвычайный механизм, который можно быстро задействовать в течение, возможно, нескольких недель».

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Необходимость что-то срочно предпринять понятна несмотря даже на звучащие почти как победные сообщения из Брюсселя о том, что ЕС не просто выполняет план подготовки к зиме и закачки газа в подземные хранилища, но и перевыполняет их по срокам. Европейцам следует больше слушать профессионалов. Например, глава нефтегазового гиганта Shell Бен ван Берден предупредил, что Европе скорее всего придется ограничивать подачу энергии не только этой зимой, но и несколько следующих лет. Он призывает европейцев готовиться к нескольким очень трудным зимам.

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«Разговоры о том, что это (борьба с кризисом) будет легко,- заявил Берден,- или о том, что это быстро закончится, из области фантастики. Не стоит обращать на них внимание».

Еще глава Shell сказал, что энергетический кризис испытает на прочность «солидарность» членов Евросоюза, потому что правительствам придется решать, как не дать обанкротиться крупным предприятиям и компаниям и целым отраслям и секторам промышленности.

Зависимость между ценами на электричество и газ видна невооруженным глазом: цены на электроэнергию в последнее время выросли на континенте в 10 раз по сравнению со средней ценой за 10 лет, а на газ – в 14! Нефтегазовые компании получают сейчас рекордные доходы, а коммунальщики находятся на грани банкротства. Так, крупнейший в Германии и во всей Европе импортер российского газа и один из крупнейших производителей электроэнергии Uniper сообщил вчера о том, что попросил правительство увеличить уже оговоренный кредит от банка KfW на 9 млрд евро еще на 4 миллиарда для решения проблем с краткосрочной ликвидностью.

Крупнейшая энергетическая компания Австрии Wien Energie заявила, что цены на газ и энергию растут так быстро, что ей все труднее финансировать свою деятельность и что она ведет переговоры с правительством о кредите.

Германия, Чехия и Испания активно призывают Евросоюз реформировать энергетический рынок, перерезав связь между электроэнергией и стремительно растущими ценами на газ. Министр промышленности Чехии Йозеф Сикела ждет предложения о конкретных мерах к внеочередной встрече министров энергетики стран членов ЕС, которая состоится на следующей неделе.

«Необходимо отделить цены на электричество от цен на газ»,- сказал Сикела. Он, кстати, также предлагает ограничить цену газа, который идет на производство электроэнергии.

К сторонникам «фундаментальной реформы» европейской энергетики на днях присоединился министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек. Он поддерживает призывы разделить два рынка: электрический и газовый.

У Хабека и Сикелы немало сторонников и среди европейских лидеров. Достаточно сказать, что Марио Драги и Педро Санчес тоэе призывают Брюссель ограничить цены на электроэнергию. Даже Австрия, по традиции придерживающаяся в Брюсселе консервативной повестки, на стороне интервенционистов.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер попытается убедить коллег о необходимости скорейшего введения потолка на цены на электричество, потому что без этого, по его словам, европейскую экономику не спасти.

Брюссель, по крайней мере, раньше очень настороженно относился к идеям реформирования системы ценообразования в энергетике. Однако Урсула фон дер Ляйен намекнула в июне, что Комиссия пересмотрит систему.