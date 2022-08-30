Электроника не будет экономной

Сегодня в правительстве России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина прошла технологическая сессия по электронике. В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, академик, член президиума Российской академии наук, генеральный директор АО «НИИМЭ» и председатель совет директоров ПАО «Микрон» Геннадий Красников, а также другие представители промышленности и официальные лица.

Различные отраслевые сессии регулярно проводятся российским кабмином в рамках формирования модели развития страны в складывающейся новой геополитической реальности и разработки соответствующей социально-экономической программы действий. Главная задача данного формата — выявить слабые места и представить экспертное видение развития по конкретным направлениям. Так, в первом полугодии по электронике уже была проведена стратегическая сессия, по ее итогам был концептуально разработан национальный проект. Теперь в правительстве решили более детально рассмотреть технологическую проблематику электронной промышленности.

«Сейчас крайне важно предпринять все необходимые усилия для укрепления нашего технологического суверенитета. Это одно из самых главных условий поступательного развития нашей страны и сохранения наших лидирующих позиций на глобальных рынках. Важнейшим направлением здесь является электроника. Об этом много говорят, в том числе в средствах массовой информации. Это означает, что нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание», — заявил Михаил Мишустин в начале открытой части сегодняшней технологической сессии.

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По его словам, на данный момент перспективный облик отечественной электронной промышленности определен, обозначены конкретные цели и способы их достижения, а отрасли выделено беспрецедентное финансирование на ближайшие восемь лет (до 2030 года). Напомним, что, согласно попавшей в СМИ в мае редакции соответствующего нацпроекта, речь идет о примерно 2,74 трлн рублей. По предварительной информации, примерно треть этой суммы будет взята из бюджета, треть потребуется выделить дополнительно, а еще треть предполагается получить из внебюджетных источников.

В нацпроекте, между тем, имеется четыре основных составляющих: развитие технологий производства электроники, подготовка квалифицированных кадров, развитие инфраструктуры производства гражданской электроники, а также прикладные исследования и внедрение разработок. Последняя — самая дорогостоящая, на нее будет потрачено чуть менее половины всех ассигнований. В целом экономить на отечественной электронике, похоже, не планируется, в силу критической важности данной отрасли для экономики страны. А значит для бизнеса в данной сфере в ближайшие годы открываются новые возможности.

Подготовку нацпроекта курировали Дмитрий Чернышенко, Минцифры и Минпромторг. Также в этой работе участвовал экс-вице-премьер Юрий Борисов, недавно перешедший на работу в Роскосмос. Очевидно, что теперь его нишу здесь занял Денис Мантуров.

«В условиях усиливающегося внешнего давления идёт перестройка многих кооперационных связей. Это требует самого активного участия со стороны отечественной науки. У нас есть все возможности разработать востребованные экономикой решения, внедрять самые передовые образцы промышленной продукции», — указал премьер-министр на сегодняшнем мероприятии, добавив, что предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества по созданию наукоёмких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий.

«Во многих секторах у наших научных центров уже есть соответствующие заделы. Их важно расширить, помочь с подготовкой кадров, совместно с промышленными партнёрами создать 50 новых лабораторий и 25 учебных дизайн-центров», — отметил Михаил Мишустин.

Прорывные технологии у России есть, но и заимствовать придется

Также на сессии с докладом выступил Геннадий Красников, возглавляющий институт, который ведёт целый ряд важных проектов в области микро- и наноэлектроники, по развитию элементной базы, по разработке интегральных схем и производству полупроводников.

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Помимо прочего, академик акцентировал внимание остро стоящей проблеме особо чистых материалов, являющихся неотъемлемой частью микроэлектроники. По его мнению, необходимо наладить не только их производство, но и доставку до потребителя, что подразумевает наличие соответствующей тары и методик измерения. А это — уже практически отдельная индустрия.

«Наш институт в комплексе рассматривает создание технологий с учётом и новых материалов, которые есть, и с учётом того, что у нашего отечественного электронного машиностроения большой потенциал — мы совместно с другими институтами создаём уже уникальные техпроцессы на отечественном оборудовании. Скажем, по атомарно-слоевому осаждению мы получили уникальный процесс», — отчитался Геннадий Красников.

Он подчеркнул, что большой потенциал российских разработчиков, обусловлен наличием конкурентных прорывных технологии. К ним относятся новые виды памяти, которые сегодня востребованы для нейроморфных вычислений, и новые материалы — такие, как нитрид галлия на кремнии. Кроме того, имеется очень интересное направление по 3D — интерпозеры, интегрирующие различные материалы: нитрид-галлиевые, и арсенид-галлиевые, кремниевые.

Важным аспектом с точки зрения академика является то, что финансирование исследований и разработок предусмотрено на долгосрочный период, так как у отечественных исследователей и разработчиков теперь есть видение перспектив, и они «готовы вести высокие исследования».

Очевидно, что и правительство, и научное сообщество нашей страны не раскрывает в информационном поле все «дорожные карты» по достижению технологического суверенитета в области электроники. Ведь их шаги находятся под пристальным вниманием западных «партнеров», категорически незаинтересованных в успешном преодолении Россией отставания в электронной сфере. Этим объясняется тот факт, что часть сегодняшней сессии прошла в закрытом формате.

Между тем, как писал ранее «Эксперт», представители российской электронной промышленности с осторожностью относятся к выбранной правительством стратегии, указывая на то, что тот же Тайвань (один из мировых лидеров) развивал свое производство микроэлектроники на протяжении двадцати-тридцати лет, а нам предписывается пройти аналогичный путь менее, чем за восемь. С другой стороны, если тайваньские специалисты несколько десятилетий выстраивали технологии с нуля, то сейчас в мире уже есть готовые решения, а значит России в сжатые сроки нужно добиться как минимум их копирования.