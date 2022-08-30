Глава Shell: Европе придется отказаться от энергетических фантазий

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден предупредил европейцев, что энергетический кризис продлится несколько лет и что им эти несколько лет, возможно, придется мириться с отключениями подачи газа и прочими «прелестями» кризисов. Поскольку прогноз сделал глава одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, а не какой-нибудь политик или еврочиновник, видевший нефть только по телевизору, к нему стоит прислушаться.

Неутешительный прогноз ван Берден сделал в Норвегии на церемонии запуска нового проекта по захвату и хранению двуокиси углерода. Соглашение подписали европейские энергетические «тяжеловесы» Shell, TotalEnergies и Equinor, а также норвежский производитель удобрений Yara. Три нефтяных гиганта будут захватывать вредные выбросы с голландского завода по производству удобрений Yara и хранить его под дном моря у берегов Норвегии. Это первый проект, в котором соединения углерода захватываются в одной стране, а хранятся в другой.

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Европа готовится к жизни без российского газа. Ван Берден знаком с ситуацией на нефтяном и газовом рынках Европы не понаслышке. На основе имеющейся у него информации он и делает вывод, что энергетический кризис на континенте не закончится весной 2023 года и продлится, вероятно, несколько лет.

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«Возможно, нам предстоят несколько зим, когда придется искать решения при помощи экономии (энергоресурсов), отключений и очень, очень быстрого создания альтернатив,- заявил Бен ван Берден.- То, что это будет легко или (быстро) закончится, думаю, из области фантазий. На них не стоит обращать внимание».

Энергетический кризис, считает он, проверит на прочность европейскую «солидарность» и единство, о которых европейские чиновники и политики говорят на каждом углу.

Энергетический кризис в Европе пока действительно не собирается сбавлять обороты. Сейчас европейцам и, в первую очередь, немцам следует готовиться к трехдневному отключению на профилактику с 31 августа газопровода «Северный поток 1», который сейчас работает на 20% мощности. Все это происходит на фоне начавшейся раньше обычного на континенте подготовки к зиме и закачке газа в подземные хранилища. Не удивительно, что на прошлой неделе цены на газ выросли, напоминает Financial Times, почти на треть и достигли в пятницу, 26 августа, 343 евро за МВт-час. Это более чем в 30 (!) раз больше, чем было в конце лета два года назад, и более чем в 10 раз больше цен на газ в США, для которых нынешние цены, кстати, тоже являются рекордно высокими за много лет.

Воздействие энергетического кризиса и особенно нехватки газа на европейскую экономику усиливается с каждым днем. Последним примером этого воздействия стала финская энергетическая госкомпания Fortum, сообщившая 29 августа о переговорах о кредите с правительством, которое является ее главным акционером. Только за одну неделю сумма залога выросла с 1 до 5 млрд евро! Fortum также попросил энергетических регуляторов скандинавских стран помочь стабилизировать энергетический рынок при помощи внесения изменений в залоговые требования.

Прогноз по продолжительности энергетического кризиса, сделанный Беном ван Берденом, поддержал его коллега из Total Патрик Пуяннэ.

Европу призвали отказаться от энергетических фантазий

В роли советчика, призвавшего европейцев готовиться к нескольким очень трудным зимам, в этот раз выступил глава нефтегазового гиганта Shell.

Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден предупредил европейцев, что энергетический кризис продлится несколько лет и что им эти несколько лет, возможно, придется мириться с отключениями подачи газа и прочими «прелестями» кризисов. Поскольку прогноз сделал глава одной из крупнейших в мире нефтегазовых компаний, а не какой-нибудь политик или еврочиновник, видевший нефть только по телевизору, к нему стоит прислушаться.

Неутешительный прогноз ван Берден сделал в Норвегии на церемонии запуска нового проекта по захвату и хранению двуокиси углерода. Соглашение подписали европейские энергетические «тяжеловесы» Shell, TotalEnergies и Equinor, а также норвежский производитель удобрений Yara. Три нефтяных гиганта будут захватывать вредные выбросы с голландского завода по производству удобрений Yara и хранить его под дном моря у берегов Норвегии. Это первый проект, в котором соединения углерода захватываются в одной стране, а хранятся в другой.

Европа готовится к жизни без российского газа. Ван Берден знаком с ситуацией на нефтяном и газовом рынках Европы не понаслышке. На основе имеющейся у него информации он и делает вывод, что энергетический кризис на континенте не закончится весной 2023 года и продлится, вероятно, несколько лет.

«Возможно, нам предстоят несколько зим, когда придется искать решения при помощи экономии (энергоресурсов), отключений и очень, очень быстрого создания альтернатив,- заявил Бен ван Берден.- То, что это будет легко или (быстро) закончится, думаю, из области фантазий. На них не стоит обращать внимание».

Энергетический кризис, считает он, проверит на прочность европейскую «солидарность» и единство, о которых европейские чиновники и политики говорят на каждом углу.

Энергетический кризис в Европе пока действительно не собирается сбавлять обороты. Сейчас европейцам и, в первую очередь, немцам следует готовиться к трехдневному отключению на профилактику с 31 августа газопровода «Северный поток 1», который сейчас работает на 20% мощности. Все это происходит на фоне начавшейся раньше обычного на континенте подготовки к зиме и закачке газа в подземные хранилища. Не удивительно, что на прошлой неделе цены на газ выросли, напоминает Financial Times, почти на треть и достигли в пятницу, 26 августа, 343 евро за МВт-час. Это более чем в 30 (!) раз больше, чем было в конце лета два года назад, и более чем в 10 раз больше цен на газ в США, для которых нынешние цены, кстати, тоже являются рекордно высокими за много лет.

Воздействие энергетического кризиса и особенно нехватки газа на европейскую экономику усиливается с каждым днем. Последним примером этого воздействия стала финская энергетическая госкомпания Fortum, сообщившая 29 августа о переговорах о кредите с правительством, которое является ее главным акционером. Только за одну неделю сумма залога выросла с 1 до 5 млрд евро! Fortum также попросил энергетических регуляторов скандинавских стран помочь стабилизировать энергетический рынок при помощи внесения изменений в залоговые требования.

Прогноз по продолжительности энергетического кризиса, сделанный Беном ван Берденом, поддержал его коллега из Total Патрик Пуяннэ.