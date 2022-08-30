Французская Engie получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок

Энергетическая компания Engie получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок газа.

Как пишет Bloomberg, российский холдинг направил французским партнерам соответствующее оповещение во вторник, 30 августа. Engie предупредила о дальнейшем сокращении поставок энергоносителей в Европу.

Уточняется, что причиной снижения поставок газа стали разногласия между сторонами по реализации контрактов.

Агентство отмечает, что компания получила уведомление после заявления премьер-министра Франции Элизабет Борн, которая 29 августа призвала предприятия сократить потребление энергии.

Engie заверила, что у нее имеются запасы газа, необходимые ей и ее клиентам, и сообщила, что приняла «ряд мер, чтобы значительно снизить прямые финансовые или физические последствия возможного прекращения поставок газа». В энергетической компании указали на то, что с начала обострения ситуации на Украине «Газпром» уже значительно снизил объемы поставок.

Исполнительный вице-президент Engie Клэр Уэйсанд отметила, что стратегические запасы газа во Франции заполнены чуть более чем на 90%, что позволит пережить зиму со средними температурами. Однако, добавила топ-менеджер, в случае наступления серьезных холодов ситуация может стать непростой.

«Газпром», который этим летом был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» до 20% от максимальной мощности из-за ситуации с отсутствующей турбиной для компрессорной станции «Портовая», полностью приостановит транзит по газопроводу с 31 августа на три дня для планового технического обслуживания. Цена природного газа на спотовом рынке Европы в понедельник превысила 3500 долларов за 1000 кубометров.