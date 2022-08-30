«Газпром» продолжает догонять рынок, толкая его вверх

Российский рынок акций продолжил сегодня с утра уверенный рост. После первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи сумел подрасти почти на 0,6% и уйти чуть выше важной отметки 2300 пунктов, которая выступает серьезным сопротивлением росту. Здесь проходит 100-дневная скользящая средняя, которые многие трейдеры используют как ориентир для среднесрочных покупок или продаж. Кроме того, отметка 2300 в период с конца апреля по конец июня выступала мощной поддержкой для рынка, а теперь, согласно правилам теханализа, стала сопротивлением.

Если индикатор по итогам дня сумеет закрепиться выше данного уровня, то серьезных препятствий для достижения первой цели роста – диапазона 3450-3500 пунктов, нет. Впрочем, это не означает, что на этом пути не будет легких коррекций, необходимых для снятия технической перекупленности.

Как и вчера, основным локомотивом роста Индекса Мосбиржи являются акции «Газпрома», имеющие в нем наибольший вес. За первые полтора часа торгов бумага подросла почти на 2%.

Акции газовой монополии сильно отстали от рынка после решения не выплачивать дивиденды за прошлый год. Теперь они пытаются сократить это отставание, при этом толкая рынок вверх. Сегодня поводом для покупок «Газпрома» стала информация, что еще две японские компании подписали соглашение на получение СПГ с проекта «Сахалин-2».

Впрочем, аналитики предупреждают, что это никак не компенсирует «Газпрому» выпадающие доходы от резкого снижения экспорта газа в Европу. В частности, сегодня прошла информация, что «Газпром» сократил поставки газа французской Engie из-за «разногласий между сторонами в применении контрактов».

Между тем, цены на газ продолжают падать и сейчас за тысячу кубов «живого» газа в Европе дают $2,7 тыс., в то время как на прошлой неделе цена тысячи кубометров «голубого топлива» достигала $3500.

В числе лидеров утреннего роста и акции «Русала», где отыгрывается рекомендация совета директоров компании выплатить дивиденды впервые с 2017 года. В свете того, что многие европейские конкуренты «Русала» сокращают и даже останавливают выплавку алюминия из-за кратного роста цен на электроэнергию, акции крупнейшего российского производителя алюминия имеют хорошие шансы на продолжение роста.

На решении выплатить дивиденды сильно растут и бумаги производителя водки «Белуга».

Началась фиксация спекулятивной прибыли по акциям девелоперов и ритейлеров. Ряд аналитиков считает, что основной рост в бумагах данных секторов уже произошел, и не пока видят новых драйверов для их покупок. Большинство акций таких компаний малоликвидные, и движения их котировок могут быть очень сильными.

В целом же у российского рынка акций высокие шансы на продолжение восходящего движения, быть может, после небольшой коррекции, назревающей уже на этой неделе. Страхи того, что расконвертация АДР приведет к увеличению продаваемых акций, не оправдались. Сейчас продолжается закрытие полугодовых «антикризисных» депозитов, часть денег от который выйдет на рынок акций. Приостановился рост рынка облигаций, в связи с чем часть средств с долгового рынка также может перетечь в акции.

Внешний фон сегодня с утра можно охарактеризовать как нейтральный: котировки нефти и промышленных металлов слабо меняются относительно уровня вчерашнего закрытия.

Рубль продолжает проявлять удивительную стойкость, слабо подрастая к доллару и нарушая традицию снижения в конце каждого месяца. Похоже, что сейчас курс рубля нащупал зону фундаментального равновесия, когда предложение валюты от экспортеров адекватно спросу на него со стороны импорта.

Но возобновление разговоров о начале работы нового бюджетного правила, когда Минфин будет скупать «излишки» валюты на рынке, способно очень быстро опустить курс рубля процентов на 10%.