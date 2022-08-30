Калининградский визит

Президент Владимир Путин посетит Калининград 1 сентября, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Пескова, президент Путин обсудит с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проблемы транзита товаров через Литву в регион.

Значение поездки Путина «Эксперту» пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного агентства «Минченко консалтинг». «Я думаю, этот визит очень важный, потому что Калининград находится в сложном положении — это анклавная территория», — отметил он.

Поездку президента Минченко связал и с выборами губернатора Калининградской области в Единый день голосования 9-11 сентября. В визите Путина он увидел поддержку президентом кандидатуры действующего губернатора

Владимир Лукушин, сотрудник Центра политических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, также видит сигнал поддержки губернатора Алиханова. «Такие сигналы подаются главой государства нечасто и являются признаком личного доверия и удовлетворённости региональной политикой», — говорит политаналитик.

Что касается внешней политики, то Евгений Минченко отметил следующее: «В условиях напряжённой ситуации в отношениях с балтийскими странами и Польшей это чёткая фиксация на том, что Калининградская область — наша территория, и при дальнейших попытках давления на Калининград Россия всегда найдёт адекватный ответ», — резюмирует политолог.

Владимир Лукушин так характеризует ситуацию с транзитом товаров в Калининградскую область: «Калининградская область в силу географического положения сталкивается с рисками, вызванными фактической экономической блокады региона недружественными прибалтийскими государствами». Развязка этого кейса, по его мнению, ещё не произошла, поскольку с 1 сентября Литва может вернуть режим полной транспортной блокады.

Лукушин прогнозирует оглашение возможных мер в ответ на это со стороны России во время встречи главы государства с губернатором Алихановым. Не исключен, на его взгляд, и сценарий конструктивного диалога с Литвой на самом высоком уровне, хотя пространства для этого, по мнению политаналитика, из-за действий властей Литвы осталось немного.