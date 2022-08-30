Книжный бизнес. Издательство МИФ — о новых b2b-проектах, подарках, благотворительности

Какие задачи в B2B-сегменте решает МИФ уже 17 лет, рассказывает Ольга Черкасова, руководитель отдела корпоративных продаж издательства МИФ.

B2B-тренды

Наше издательство с момента основания успешно работает с бизнесом: мы создаем книги о компаниях, подарки для партнеров, сотрудников и их детей, помогаем компаниям встроить электронную библиотеку и онлайн-курсы в корпоративные проекты.

В B2B-сегменте можно выделить два тренда. Первый — акцент на электронные продукты. Не секрет, что многим компаниям пришлось значительно сократить затраты на развитие сотрудников, а также подарки (а скоро Новый год!) и эта тенденция усиливается. Здесь на первый план выходит электронная библиотека и курсы. Это доступный и эффективный способ развивать сотрудников — у нас более 1500 книг, большой выбор дополнительного образовательного контента — статьи, саммари, вебинары. Наше сервисное сопровождение электронных продуктов, без ложной скромности, одно из лучших на рынке.

В этом году МИФ решил поддержать своих клиентов, поэтому при покупке электронной библиотеки до конца года, мы открываем доступ к избранным курсам в подарок. Это предложение будет кстати перед Новом годом, чтобы компании смогли порадовать сотрудников и партнеров необычным и полезным подарком — библиотекой книг и курсов. Это гораздо выгоднее, быстрее и удобнее физических подарков: все вопросы — от покупки до использования — решаются онлайн и буквально за пару дней.

оригинал

Второй тренд корпоративного сегмента — это желание компаний рассказать свою историю, поделиться своими ценностями и видением. МИФ помогает реализовать подобные идеи через свои продукты:

— Книга с нуля. Это визитная карточка компании, которой важно поделиться своей историей ярко и неординарно. Мы глубоко погружаемся в контекст и создаем продукт “под ключ”: подбираем райтера, выполняем дизайн в корпоративном стиле и издаем тираж. Такая книга - отличный подарок для сотрудников, клиентов и партнеров. По желанию заказчика она может пойти в розничную продажу и распространяться через ведущие книжные сети и магазины Москвы и регионов. Многие знакомы с нашими проектами «И ботаники делают бизнес» (о пиццерии «Додо Пицца»), «Сырок» (о компании «Б.Ю. Александров»), «Нельзя, но можно» (о сети семейных кафе «АндерСон»), «Пионеры Кремниевой долины» (об IT-компании «Параграф», первом стартапе из России).

У МИФа большой опыт издания бизнес-книг о российских компаниях

— Книга ценностей. Если книга с нуля — это продукт для широкого круга читателей, то книга ценностей - внутренняя история для сотрудников. Это корпоративный инструмент, который объединяет, вдохновляет коллег, помогает опытным сотрудникам и новичкам быть в одном инфополе и понимать миссию и цели компании. По условиям договора о конфиденциальности не называю всех партнеров, с которыми мы работали над книгами ценностей, но могу привести в пример Банк «Открытие».

— Детские книги. Перспективный инструмент для создания преемственности и привлечения интереса детей и подростков к профессии родителей. Эти книги чаще всего заказывают для подарков на профессиональные праздники и в честь юбилейных и знаковых дат организаций. В них рассказывается о сфере деятельности компании, о новых технологиях и направлениях развития, о том, чем занимаются мамы и папы на своей работе, чтобы дети заинтересовались и, возможно, захотели бы продолжить династию.

Мы предлагаем разные жанры, например, комиксы, игровой формат, яркие иллюстрации — то, что всегда притягивает внимание детей.

Например, холдинг «Вертолеты России» реализовал с нами идею иллюстрированной познавательной книги «От винта!» с интересными фактами и сквозным персонажем Вертолетиком (книга вышла на русском и английском языках), Subaru занимательно рассказал о своих моделях в интерактивной книге с допреальностью «Волшебство глазами инженеров», а «СИБУР» порадовал детей красочным комиксом о нефтехимии.

Помощь компаниям

Одна из ценностей МИФа — поддержка читателей и клиентов. Мы стараемся придерживаться этой ценности во всем, что делаем.

МИФ — это не только книги. В нашем ассортименте есть и игры, и пазлы, и другие концепции. Компаниям, которые приходят к нам за подарками, не приходится ломать голову, что подарить, можно не думать о том, как самостоятельно собрать многоплановый подарок — МИФ берет на себя полный цикл создания продуктов, от концепции до реализации.

Пример подарочного комплекта для детей

Наша электронная библиотека известна теплым отношением к клиентам. Мы предоставляем полное сопровождение, помогаем вовлекать сотрудников в чтение: создаем подборки по ценностям и компетенциям, пишем письма-анонсы, рассылки по актуальным темам, ведь нам важно, чтобы как можно большее количество сотрудников вашей компании пользовались библиотекой, а проект был для вас успешен.

Повторюсь, что в этом году мы решили открывать доступ к некоторым курсам в подарок при покупке библиотеки — это тоже наша поддержка компаниям-партнерам.

Книги о компании — возможность рассказать о себе потенциальным клиентам. Не через рекламу в интернете, а через интеллектуальный и долгоиграющий продукт. Мы всегда за то, чтобы у каждой компании была своя напечатанная история.

МИФ приветствует и благотворительные проекты. Компании могут поддержать выпуск книги — чаще всего это узконаправленные темы, например, экология. Через поддержку книги компании могут выразить свою позицию и поучаствовать в популяризации идей.

Расскажу о проекте Tetra Pak. Компания сначала поддержала выпуск (часть тиража которого была напечатана на FSC бумаге), а затем и заказала спецтираж книги «Удивительное путешествие в мир животных». Идея была в том, чтобы весь тираж напечатать на бумаге, которая была изготовлена из переработанных упаковок Tetra Pak. Чуть позже Tetra Pak заказал еще и спецтираж книги «Принципы лидера», на такой же переработанной бумаге. Мы всегда поддерживаем и рады компаниям, которые приходят к нам с необычными запросами.

Типы проектов

Самые востребованные проекты — это, конечно, новогодние подарки для детей и взрослых. Мы выпускаем брендированные тиражи книг, создаем обложки в цветах компании с уникальным дизайном. Причем можем сделать это в самые короткие сроки — от месяца. Такие книги компания может дарить сотрудникам или клиентам, на обложке будет ваш логотип — получатель никогда не забудет от кого подарок.

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«Книга Нового года и Рождества» в цветах «Райффайзенбанка» с логотипом, уникальными иллюстрациями и содержанием

Детские подарки могут быть на любой вкус и бюджет — как недорогие продукты, например, брендированная детская книга, игра или сборник игровых задач, так и роскошные сборные комплекты, созданные МИФом.

В брендированных книгах можно разместить предисловие от главы компании — теплое пожелание на Новый год. Это приятно, это объединяет.

Электронные типы проектов (библиотека, курсы) продолжают активно развиваться. Увеличивается количество полезного контента, совершенствуется сервис.

Еще один интересный продукт МИФа — мини-библиотека. Интеллектуальный и экологичный подарок клиентам или партнерам,не требующий логистики. Такие проекты МИФ запускает за пару дней, что особенно актуально для компаний, которые по какой-то причине затянули с выбором подарка.

Книга с нуля — уникальный проект, который создается от девяти месяцев до года (от идеи до выхода книги из печати). Если вы хотите рассказать о себе широкой аудитории, можно начать работу над книгой уже сейчас и к следующему подарочному сезону получить готовую книгу о вашем бренде.

Наши преимущества

Комплексный подход, искренний сервис и высокое качество — вот три главных преимущества МИФа.

Например, для детских подарков любая книга МИФа может быть упакована с подходящими по смыслу занятными мелочами. В подарочную коробку мы можем положить пазлы, закладки-оригами, блокноты. Клиент формулирует запрос — мы полностью продумываем концепцию и реализуем проект.

Такой подарок мы создали для детей сотрудников Сбербанка

Про сервис уже говорила, отмечу только, что многие наши клиенты, которые используют и другие библиотеки, хвалят наш сервис и называют его лучшим.

На рынке МИФ знают как качественное издательство. В B2B то же самое: качество корпоративных проектов на высоте — от текста, над которым работают лучшие редакторы и корректоры до современных материалов. Наша задача, чтобы ожидания клиента были оправданы на 100%.

О планах

МИФ постоянно находится в поисках лучших решений для развития B2B-продуктов.

Из новых — проект с рабочим названием «Энциклопедия российского бизнеса». Это будет серия книг или сборник, где российские компании расскажут о своих кейсах: как они справляются с кризисами и какие истории успеха они могут рассказать миру.. Проект уже в разработке, мы готовим материалы, с компаниями, которые хотят поделиться своими кейсами. Если вам есть, что рассказать о вашей компании — приходите, обсудим.

Мы также продолжаем придумывать и совершенствовать актуальные проекты, которые можно реализовать быстро и недорого.

И в планах МИФа выпускать хорошие книги. Что мы делаем уже больше 17 лет.