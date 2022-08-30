Театр Афиша

Малый театр открывает 1 сентября новый 267-й сезон

30 августа 2022, 16:59

26 августа в театре состоялся сбор труппы, где были озвучены планы на новый сезон. Художественный руководитель Малого театра представил артистам своего нового заместителя, заслуженного артиста России Алексея Дубровского. Алексей Владимирович озвучил планы театра на сезон.

предоставлено пресс-службой

В новом сезоне театр ждет несколько ПРЕМЬЕР, среди которых ЖЕНИТЬБА ФИГАРО по комедии Бомарше в постановке Владимира Драгунова, где главную роль сыграет народный артист России Глеб Подгородинский.
 
Кроме того, театр продолжает череду спектаклей, приуроченных к 200-летию А.Н.Островского, и в новом сезоне выпустит три премьеры по произведениям Александра Николаевича:
• НА БОЙКОМ МЕСТЕ, режиссер Андрей Цисарук.
• ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ, режиссер Владимир Бейлис
• И ГРОЗА, которую репетирует на малой сцене театра режиссер Владимир Носик.
 
К юбилею народного артиста России Василия Ивановича Бочкарева в ноябре режиссер Алексей Дубровский поставит СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ М.А.Булгакова.
 
В феврале 2023 года театр ждет премьера музыкального спектакля СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Для постановки приглашен режиссер АЛЕКСЕЙ ФРАНДЕТТИ.
 
В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА пройдет XIII ФЕСТИВАЛЬ «ОСТРОВСКИЙ В ДОМЕ ОСТРОВСКОГО», посвященный 200-летию драматурга.
 
15 сентября Малый театр заканчивает прием заявок и начинает отбор спектаклей, которые войдут в программу Фестиваля. В этом году Фестиваль пройдет на всех сценах театра: на Исторической и Сцене на Большой Ордынке в Москве, а также в филиале Малого театра в Когалыме.