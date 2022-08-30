Малый театр открывает 1 сентября новый 267-й сезон

В новом сезоне театр ждет несколько ПРЕМЬЕР, среди которых ЖЕНИТЬБА ФИГАРО по комедии Бомарше в постановке Владимира Драгунова, где главную роль сыграет народный артист России Глеб Подгородинский.



Кроме того, театр продолжает череду спектаклей, приуроченных к 200-летию А.Н.Островского, и в новом сезоне выпустит три премьеры по произведениям Александра Николаевича:

• НА БОЙКОМ МЕСТЕ, режиссер Андрей Цисарук.

• ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ, режиссер Владимир Бейлис

• И ГРОЗА, которую репетирует на малой сцене театра режиссер Владимир Носик.



К юбилею народного артиста России Василия Ивановича Бочкарева в ноябре режиссер Алексей Дубровский поставит СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ М.А.Булгакова.



В феврале 2023 года театр ждет премьера музыкального спектакля СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО по пьесе Александра Сухово-Кобылина. Для постановки приглашен режиссер АЛЕКСЕЙ ФРАНДЕТТИ.



В АПРЕЛЕ 2023 ГОДА пройдет XIII ФЕСТИВАЛЬ «ОСТРОВСКИЙ В ДОМЕ ОСТРОВСКОГО», посвященный 200-летию драматурга.



15 сентября Малый театр заканчивает прием заявок и начинает отбор спектаклей, которые войдут в программу Фестиваля. В этом году Фестиваль пройдет на всех сценах театра: на Исторической и Сцене на Большой Ордынке в Москве, а также в филиале Малого театра в Когалыме.