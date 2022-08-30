Мишустин указал на важность повышения доли международных расчетов в рублях

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость повышения доли международных расчетов в рублях с поэтапным отказом от валют недружественных стран.

Об этом глава российского правительства заявил на стратегической сессии по вопросам развития отечественной финансовой системы.

«Главная задача сейчас — принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста. Для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства.

По словам премьера, чтобы увеличить доступность для бизнеса долгосрочных ресурсов, следует повысить доверие к отраслевым институтам и предложить привлекательные условия как российским инвесторам, так и партнерам из других государств, обеспечив при этом надежные механизмы защиты их прав и интересов.

«Необходимо также продолжить и повышение доли международных расчетов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран», — подчеркнул премьер-министр.

В числе других приоритетных задач глава кабмина назвал формирования стимулов для вложения свободных средств в экономику РФ, а также разработку новых надежных инструментов инвестирования. Отдельное внимание премьер обратил на важность обеспечения технологической независимости инфраструктуры и кибербезопасности финансовых организаций. «Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату за поставки товаров из-за рубежа и на экспорт», — сказал Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин оценил исполнение бюджета в первом полугодии, назвав его результаты достойными вопреки действию санкций. По словам премьера, доходы выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы остались на том же уровне. Он также отметил, что кассовое исполнение бюджета идет в соответствии со сроками, что особенно важно для регионов, отраслей и населения, своевременно получающих средства, предусмотренные в основном финансовом документе страны.