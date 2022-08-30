Мишустин утвердил календарь праздничных дней в 2023 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в следующем году.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», — сообщает Telegram-канал правительства.

Помимо новогодних праздников (с 31 декабря по 8 января), нерабочими в 2023 году будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также период с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

Ранее «Эксперт» писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении нового праздника — теперь 8 апреля в России будут отмечать День российской анимации.