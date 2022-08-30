На контрсанкционной правкомиссии назван главный, центральный вопрос

Постепенно восстанавливается потребительский спрос, увеличивается оборот компаний. заявил 29 августа премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. И, несмотря на уход с российского рынка ряда компаний с иностранным участием, удалось сохранить занятость.

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Благодаря последовательному снижению ключевой ставки, льготным программам, скоординированной работы правительства с Банком России растут объёмы кредитования, подчеркнул премьер.

По его словам, многие из принятых первоочередных мер показали свою эффективность и могут быть продлены. Теперь приоритетами являются восстановление динамики инвестиций в реальный сектор экономики, развитие частной инициативы и поддержка граждан.

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Пройден пик спада спроса

С этим мнением согласился первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он подтвердил, что в стране наблюдаются признаки оживления внутреннего спроса. Здесь триггером, безусловно, стало снижение ключевой ставки Банком России, и за последние два месяца сдвинулось с мёртвой точки кредитование нефинансовых организаций, корпоративного сектора. Если в июле рост кредитов нефинансовым организациям составлял чуть больше 1%, а до этого вообще практически ноль, то в августе эта цифра увеличилась вдвое — до 2,3%. И отсюда рост такого ключевого индикатора внутреннего спроса, как спрос на деньги.

Бизнес ожидает, добавил Белоусов, что ситуация будет развиваться позитивно. Рост денежной массы — денежного агрегата М2, рост кредитования не привели к росту инфляции. По его словам, эти тенденции устойчивы и будут действовать как минимум до конца года, захватив и 2023 год.

Что касается потребительского спроса, тот шок, который был связан с ростом цен в марте и в апреле, постепенно проходит. В большей степени это касается продовольственных товаров, в меньшей степени — непродовольственных. Но и там и там постепенно спрос начинает оживать. И скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли и уже вышли на траекторию роста, заявил первый вице-премьер.

«В целом по году мы считаем, что потребление в этом году, с учётом того снижения, которое было во втором квартале, — его спад составит около 4%, 4,2%, а в 2023 году у нас есть все основания выйти на положительную динамику в районе примерно 2,5—3%», — сообщил он.

Падение инвестиций оказалось меньшим на порядок

Более сложная и неоднозначная картина в инвестициях. В целом, по его оценке, ситуации тут оказалась лучше, чем прогнозировалось — ждали 20% спада. «Так вот я должен сказать, что, похоже, ничего этого не произошло. Минэкономразвития доложило, скорее всего, спад во втором квартале вообще не будет зафиксирован или будет очень небольшой. То есть вместо того, чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть», — рассказал зампред правительства.

Тем не менее ситуация остаётся достаточно сложной, признал он: и в связи с ограничением импорта инвестиционного оборудования, и в связи с другими санкционными ограничениями. Поэтому спад в инвестициях всё-таки будет. Его эпицентр придётся на четвертый квартал и, возможно, захватит начало следующего года. Из этого вытекает, что инвестиционная повестка, разогрев инвестиций по всем направлениям — включая жилищное строительство, дороги, Федеральную адресную инвестиционную программу, и, особенно, частных инвестиций — является сейчас ключевой. Это должно стать центром антикризисной повестки и программы на ближайшие несколько месяцев.

Оптимизм и борьба

В зависимости от того, какова будет траектория инвестиций, как бизнес отреагирует на санкционные ограничения, будут выстраиваться и другие показатели динамики экономики: динамики ВВП, потребления, реальных доходов граждан. Поэтому поддержка инвестиций — это сейчас, наверное, главный, центральный вопрос, подчеркнул Белоусов. В целом в правительстве ожидают, что спад инвестиций в текущем году будет ограничен примерно двумя процентами. В следующем году, по текущему прогнозу, спад сохранится, но будет в два раза меньше, примерно 1%.

В целом же, заключил Андрей Белоусов, картина лучше, чем представлялось раньше. На этом фоне спад ВВП окажется меньше 3% — около 2% с небольшим. «В следующем году у нас есть все шансы ограничить спад 1%, получить минус 0,6—0,8%. Это создаёт очень хорошие условия и для роста реальных доходов населения, и для роста доходов бюджета в следующем году и, соответственно, в 2024—2025 годах. Но за это, конечно, надо побороться», — отметил он.

В ответ на этот доклад Михаил Мишустин заявил: «То, что касается предложений, которые озвучил Андрей Рэмович, хочу поддержать и попросить внести их в наш протокол комиссии».

Наличные, ипотека и автокредиты

Ключевая ставка ЦБ после скачка до 20 % снижалась к приемлемым значениям и, скажем, в июне была уже 9,5 % и 8 % с конца июля, напоминает эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

В секторе потребительских кредитов в июне явными был роста, однако показатели не достигли уровня прошлого года, отмечает он. Наибольший объем кредитов был выдан в сегменте кредитов наличными — почти на 350 млрд рублей. Этот результат на 79% превысил показатель мая. Средний размер кредита вырос в июне до 227,4 тыс. руб.

В сегменте ипотеки было выдано кредитов на сумму более 251 млрд руб. Это на 78,5% больше, чем за последние три месяца. Объем автокредитов составил менее 52 млрд руб. (рост на 33%).

Наряду со снижением ставок, определенное влияние на рост спроса на потребительские кредиты оказали высокая инфляция и смягчение требований к заемщикам со стороны банков, говорит эксперт.

В сегменте автокредитования месячный прирост среднего чека составил 1,32 млн руб. Количество выданных потребительских кредитов в июле месяце составило 1,01 млн штук — на 12,6% больше, чем в предыдущем месяце. В июле месяце банки выдали на 12% больше автокредитов, чем в июне. Общая сумма ссуд на приобретение машин составила 48,5 млрд рублей.

Росту автокредитования во многом способствовало возобновление государственных программ поддержки спроса на автомобили, наряду со снижением Банком России ключевой ставки и, соответственно, ставок кредитных организаций. При этом банки указывают на возрастающую долю продаж подержанных автомобилей, рассказал Валерий Корнейчук.

В сегменте же ипотеки средний размер кредита в июне составлял 3,7 млн руб., что почти на 5% меньше, чем месяцем ранее.

Параллельно со всех меридианов

Существенное влияние на рост потребительского спроса оказало налаживание параллельного импорта в Россию, продолжает Валерий Корнейчук. Объем ввезенных в Россию товаров в рамках параллельного импорта с момента его запуска в мае достиг почти 6,5 млрд долларов. К концу года этот показатель может вырасти до 16 млрд долл. Уже каждый десятый россиянин приобрел товары из параллельного импорта.

В среднесрочной перспективе, полагает аналитик, наращивание параллельного импорта будет способствовать снижению темпов роста цен в экономике, росту потребительского спроса на товары длительного пользования, и налаживанию долгосрочных связей со странами поставщиками товаров параллельного импорта. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложит Минпромторгу в этой связи продлить действие параллельного импорта на 2023 год. На данный момент параллельный импорт предусмотрен до конца текущего года.

Страна показала, на что способна

Сильный торговый баланс послужил основой для укрепления рубля, который, в свою очередь, позволил подавить инфляционные тенденции, а также обеспечить основу для снижения ставки ЦБ РФ и повышение потребительской активности, говорит о ситуации в экономике ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. По его словам, заморозка российских валютных резервов и последующие ответные меры привели к тому, что страна показала свой реальный потенциал без спекулятивной составляющей.

Сегодняшний курс рубля на 20%-30% ниже, чем он был в последний год. Соответственно, отмечает эксперт, даже при наличии дефицита по ряду товаров возникла ситуация, когда цены на импорт и товары локального производства стали доступны для граждан.

Дефицит импортных поставок частично замещается предложением российских производителей. Как итог, мы наблюдаем вполне позитивную динамику в промышленности. К слову, в июле падение промышленного производства составило всего 0,5% в годовом выражении. При этом основную долю спада обеспечил газ, поставки которого в Европу заметно сократились.

«Можно много говорить о невразумительных потребительских свойствах российского автомобилестроения, но данные транспортные средства пользуются устойчивым спросом в регионах, где нет задранной планки московских доходов. Поэтому “АвтоВАЗ” уже в августе вернулся к 6-ти дневной рабочей неделе. Уход части импортных производителей освободил множество сегментов рынка для расширения местного производства. Оказалось, что даже Tetra Pak есть чем заменить», — констатирует Андрей Кочетков.

«Широкомасштабная программа стимулирования на фоне дефицитного рынка»

Важную роль в смягчении ситуации играет денежно-кредитная политика. Ставка ЦБ РФ, по сути, вернулась к значениям до наступления геополитического обострения. Впрочем, реальные условия кредитования стали ещё более мягкими благодаря разнообразным программам правительства.

Предоставляются льготные кредиты для малого и среднего бизнеса, для ипотечных заёмщиков, для сельского хозяйства. Осуществляется целевая поддержка отрасли информационных технологий. Фактически, мы наблюдаем широкомасштабную программу экономического стимулирования на фоне дефицитного рынка. То есть наличие относительно дешёвых кредитов и возможности расширения на рынке с низкой конкуренцией создаёт возможности для внутреннего роста, а не спада, указывает Андрей Кочетков.

Правильно ли правило?

Однако в правительстве продолжают периодически вспоминать о временах, когда можно было наполнять казну за счёт доходов экспортёров, говорит эксперт.

Сегодня многие из них столкнулись с определёнными сложностями, хотя, если судить по торговому балансу, то ситуацию сложно назвать кризисной, полагает эксперт. Поэтому в Минфине всё ещё настаивают на возвращении бюджетного правила, которое позволит ослабить рубль и наполнить бюджет. Однако данное действие может усилить инфляционные ожидания населения, а также прямым образом повлиять на внутренний спрос. «Мы даже не будем говорить о том, что искусственное ослабление рубля будет препятствием для дальнейшего смягчения денежной политики», — замечает Андрей Кочетков.

В Минэкономразвития и ЦБ РФ, говорит он, придерживаются идеи направления незапланированных сверхдоходов на развитие экономики, что, кстати, также предполагает закупку импортного оборудования и технологий, но пользы от этого будет больше, чем от банального наполнения очередной «подушки», уверен аналитик. То есть получаемые средства должны идти на развитие внутреннего спроса и предложения, чтобы экономика в меньшей степени зависела от внешних условий и доходов экспортёров.

