Не менее 20 человек погибли в ходе протестов в Ираке

По меньшей мере 20 человек погибли, десятки ранены в Багдаде в ходе протестов, связанных с объявлением об уходе из политики влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на медицинские источники.

«Двадцать человек стали жертвами столкновениях в "зеленой зоне" Багдада», — говорится в сообщении телеканала.

Накануне, 29 августа, Муктада ас-Садр объявил об уходе в знак протеста против нежелания властей страны проводить досрочные парламентские выборы. Свое заявление ас-Садр сделал после того, как аятолла Кадхим аль-Хаэри сообщил, что отойдет от духовного лидерства в Ираке, и призвал своих последователей поддержать иранского аятоллу Али Хаменеи.

Сторонники ас-Садра, которые уже несколько недель проводят акции протеста, ворвались в расположенный в «зеленой зоне» Дворец республики, где находится офис премьер-министра страны и правительства Ирака; там между протестующими и силовиками произошли серьезные столкновения. Позже правоохранители взяли Дворец под контроль, власти Ирака объявили на всей территории страны комендантский час.

Сам Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил голодовку, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке.

Пресс-секретарь генсекретаря ООН Стефан Дюжарик заявил, что Антониу Гутерриш «с обеспокоенностью следит» за событиями в Ираке», передает «Интерфакс». «Он особенно обеспокоен сообщениями о жертвах. Призывает к спокойствию и сдержанности и настоятельно требует от всех вовлеченных сторон предпринять незамедлительные шаги с целью деэскалации ситуации и избежания любого насилия», — указывается в заявлении.

Сторонники ас-Садра выступают против выдвижения на пост премьера Мухаммеда ас-Судани от блока «Координационная структура», возглавляемого поддерживаемыми Ираном шиитскими партиями. Несмотря на то что блок ас-Садра завоевал большинство мест на парламентских выборах, ему не удалось сформировать правительство вне коалиции с оппонентами.

Отмечается, что ас-Садр не впервые объявляет об уходе из политики.