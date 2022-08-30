Песков заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа в Европу

РФ может, как и прежде, считаться надежным поставщиком газа в Европу; никаких препятствий, помимо технологических сложностей, для поставок российского газа странам Запада нет.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Есть гарантии того, что поставкам, кроме технологических проблем, вызванных санкциями, ничто не мешает», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, имеются ли гарантии возобновления прокачки газа по «Северному потоку» после завершения предстоящей трехдневной профилактики.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что «Россия была и остается готова выполнять все свои обязательства».

Песков напомнил, что европейские и другие страны, в частности, США и Канада ввели в отношении Москвы санкции, которые не дают осуществлять полноценное сервисное обслуживание и ремонтные работы на газовых магистралях, а также не позволяют юридически оформить возвращение необходимого оборудования.

«Других препятствий для выполнения Россией своих обязательств нет», — заверил Дмитрий Песков. Он добавил, что указанная проблема относится «к разряду тех иррациональных действий европейцев, которые очень трудно понять и невозможно объяснить, но за которые приходится очень много платить простым гражданам».

Ранее «Эксперт» писал о том, что французкая энергетическая компания Engie получила уведомление от «Газпрома» о сокращении поставок газа. Сообщается, что причиной снижения поставок газа стали разногласия между сторонами по реализации контрактов.

«Газпром», который этим летом был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» до 20% от максимальной мощности из-за ситуации с отсутствующей турбиной для компрессорной станции «Портовая», полностью приостановит транзит по газопроводу с 31 августа на три дня для планового технического обслуживания.