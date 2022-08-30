Ректор МГУ сообщил о рекордном числе заявлений от абитуриентов в 2022 году

В этом году в Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова (МГУ) было подано рекордное число заявлений от поступающих, зарегистрирован рекордный конкурс — 10,46 человека на место. В прошлом году конкурс составил 9,13 человека.

Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, передает «Интерфакс».

«Зарегистрировано более 41 тысячи заявлений, и это рекордное число, и это означает, что молодые люди активно стремятся после школы поступать в вузы», — сказал Садовничий. Он отметил, что в университете «очень довольны контингентом, который пришел, и высоким конкурсом».

Уточняется, что самый высокий конкурс был на гуманитарные факультеты: госуправление — 43 человека на место, высшая школа телевидения — 21 человек, журналистика — 13,6 , философия — около 15. Между тем, к примеру, конкурс на мехмат составил 12 человек на место, на факультет геологии — 4. «Если говорить об общей тенденции, то на гуманитарные факультеты конкурс в этом году выше, чем на естественнонаучные», — резюмировал Садовничий.

По его словам, сложностей с приемом иностранных студентов не наблюдается. «На сегодняшний день мы сравнялись с тем, что было в пошлом году, прием еще идет, и, таким образом, мы выполним свою задачу по приему, около 3-4 тысяч иностранных студентов мы зачислим», — заверил ректор МГУ.

В начале июня Минобрнауки сообщило об исключении всех российских вузов из Болонского процесса. Незадолго до этого, 24 мая, глава ведомства Валерий Фальков назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится своя система. Это заявление вызвало бурное обсуждение и ожидание полного отказа от системы высшего образования, сложившейся после присоединения России в 2003 году к общеевропейскому Болонскому процессу. В министерстве заверили, что радикальных перемен не будет, предполагается переходный период.