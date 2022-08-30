Рынок золота лихорадит

Золото резко упало в цене на прошлой неделе после того, как Федеральная резервная система США дала понять, что планирует ужесточить денежно-кредитную политику. Желтый металл скатился к минимуму за месяц, после чего на рынке произошла коррекция. В тоже время заявление ФРС подтолкнуло доллар к 20-летнему пику, а также повысило доходность краткосрочных казначейских облигаций.

Так, только за прошлое воскресенье золото подешевело более чем на 1% из-за выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. Он сказал, что экономике США потребуется жесткая денежно-кредитная политика «в течение некоторого времени», прежде чем инфляция будет взята под контроль. «Спотовое» золото снизилось на 1,25%, до 1736,49 доллара за унцию.

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ФРС надавала на желтый металл

Аналитики сходятся во мнении, что золото ждет непростой период. Небольшая слабость доллара помогла ценам на слитки вырасти в понедельник. Доллар отступил против евро на ожиданиях, что Европейский центральный банк ужесточит денежно-кредитную политику более агрессивно, чем предполагалось изначально.

Небольшой рост имеет место и во вторник, поскольку доллар тоже отступил от своего 20-летнего пика, хотя «ястребиные» сигналы от ФРС все еще оказывают давление на рынок, пишет Investing.com. Спотовое золото выросло в цене на 0,1%, до 1738,55 доллара за унцию, в то время как фьючерсы поднялись выше уровня 1750 долларов за унцию. Но в целом перспективы желтого металла оцениваются не слишком позитивно в силу ожидаемого повышения процентных ставок в США.

Рынки металлов сейчас ждут данных по занятости в США, которые будут опубликованы на этой неделе. Улучшение ситуации на рынке труда, вероятно, даст ФРС гораздо больше возможностей для агрессивного повышения процентных ставок. Сейчас эксперты считают наиболее вероятным повышение ставки в США сразу на 75 базисных пунктов в сентябре.

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В этой ситуации, несмотря на слабость фондовых и валютных рынков, приток денег в золото как в безопасное убежище ограничен. Но такое положение вещей может измениться, если экономические перспективы в США и мире в целом ухудшатся. «Если акции останутся в режиме неприятия риска, поскольку спекулянты, которые покупали рискованные активы в этом месяце, начинают нервничать из-за того, что экономический рост вот-вот рухнет, золото может стабилизироваться», — полагают аналитики Oanda.

С начала августа рынок золота опустился от 1800 до 1724 долларов за унцию, устремившись к сильным уровням поддержки 1700 – 1 680 долларов за унцию, указала в комментарии «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева.

Основной причиной продолжающегося снижения действительно стал выход инвесторов из золотых ETF на фоне жесткой риторики ФРС США, признала эксперт. Данные Всемирного золотого совета показывают, что за период с 1 по 19 августа запасы в золотых инвестфондах сократились на 36,6 тонн до 3671,4 тонн. Падение запасов происходило во всех ETF, вне зависимости от региона образования.

Причиной подобного поведения крупных инвесторов стали продолжающиеся изменения денежно-кредитной политики центральных банков. К действиям ФРС подключился ЕЦБ. При этом высокая инфляция не останавливала выход инвесторов из биржевых ETF, так как ожидается снижение темпов инфляции и рост реальных процентных ставок. Пока реальные процентные ставки остаются на отрицательной территории.

От сентябрьского заседания ФРС ожидается повышение процентной ставки на 0,75%. При этом инвесторы разочаровались в снижении темпов повышения после речи Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул. Также исчезли ожидания рынка по поводу возврата к снижению ставок в период рецессии, которую пророчит ФРС, но при этом отдает приоритет снижению инфляции. ЕЦБ также ужесточил риторику в последнее время, в ходе сентябрьского заседания ожидается повышение ставки сразу на 0,7%.

Впрочем, напомнила Оксана Лукичева, сжатие производства при высокой инфляции приводит к стагфляции, а этот период в экономике обычно благоприятен для рынка золота. Понижающиеся цены на золото уже начали стимулировать спрос на физический металл. Импорт золота в Индию в июле составил 42,5 тонн (44,3 тонн в июне 2022 года). Ювелиры пополняли запасы в преддверии международной ювелирной выставки, а Банк Индии закупил 13,4 тонны золота в резервы (всего 783,1 тонн золота в резервах). Ожидается рост импорта золота в августе перед началом активного сезона свадеб и фестивалей.

Также отмечался рост оптового и розничного спроса на золото в Китае. Импорт металла в июне вырос до максимума за последние пять месяцев и составил 107 тонн.

Традиционно слабый третий квартал переходит в завершающий его месяц, а вместе с этим проходит и слабость на рынке золота. Как отмечает Оксана Лукичева, в этом году наиболее вероятно минимальная точка для рынка в третьем квартале составила 1678,4 долларов за унцию. В сентябре и в четвертом квартале возможно традиционное сезонное восстановление цен.

Время золотых «быков» возвращается

В начале недели, как и в пятницу, на рынках драгоценных металлов, равно как и на фондовых, преобладали медвежьи настроения и стремление к уходу в защитные активы, подтвердил в беседе с корреспондентом «Эксперта» специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. Динамику определили выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и других участников заседания FOMC.

Они занимают преимущественно «ястребиную» позицию, то есть готовы и дальше бороться с инфляцией жесткими методами. Они прямо сообщили о готовности к повышению ставки на сентябрьском заседании, а ряд представителей Федрезерва сохраняют уверенность в необходимости проведения жесткой политики и на последующих заседаниях. При этом они игнорируют улучшение ситуации с занятостью и других макроэкономических показателей.

Спотовая стоимость золота после падения в пятницу на 1,1% в моменте снизилась уже и на 0,9%, отметил эксперт. Но ближе к закрытию драгметалл отыграл это снижение и в моменте стоимость повышалась на 1,4%. Но к моменту закрытия торгов цена оказалась на отметке 1 736,84 долларов (чуть ниже уровня открытия).

Однако рынок уже «переварил» заявления Джерома Пауэлла и понял, что ничего неожиданного он, в сущности, не сказал. О том, что для борьбы с беспрецедентно высокой инфляцией будет происходить повышение ставок ФРС, можно было предположить и ранее. Поэтому нового снижения цены золота в предстоящие дни ожидать не стоит, хотя умеренно-негативная динамика по-прежнему наблюдается.

Дальнейшие распродажи на рынке драгметалла вполне возможны, предположил Георгий Свирин, но также вероятным представляется возвращение «бычьих» настроений уже сегодня. Этому может поспособствовать представление отчета от Conference Board по потребительским настроениям в США. Позитив на фондовом рынке может привести к достижению границ диапазона 1740 - 1750 долларов. Если покупатели не ощутят поддержку, то стоимость золота может вновь достичь района 1720 долларов.

До пятницы на рынке может продолжиться развитие торгов с высокой волатильностью, ведь инвесторы могут закладывать свои ожидания от предстоящей публикации отчетов по рынку труда. Будут представлены данные по уровню безработицы и по числу созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Payrolls). До публикации макроэкономических данных золото может развивать движение в диапазоне от 1704 до 1745 долларов, прогнозирует Георгий Свирин.

Если пятничные данные продолжат оказывать существенное влияние на рынок и возобладают «медвежьи» настроения, то стоимость золота может направиться к уровню в 1680 долларов. Но если сильны окажутся «быки», то цена может подняться к 1762 долларам, где проходит линия 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Именно преодоление этого уровня станет залогом для восстановления краткосрочного тренда на повышение в перспективе, заключил эксперт.