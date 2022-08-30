Остановка «Северного потока» ударила по США

Энергетический кризис, начавшийся в конце прошлого года в Европе, в этом году стал глобальным и сейчас победно шагает по планете. Его наличие признают и по другую сторону Атлантического океана, в Соединенных Штатах.

Эксперты и повседневные потребители в США спорят о состоянии глобального газового рынка. Они спорят о том, рухнут ли цены на газ в Америке или продолжат движение вверх. Большинство экспертов считают, что спрос на газ и цены на него будут расти и дальше. На эти споры существенно влияет энергетический кризис в Европе, которая продолжает искать замену российскому газу.

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Похоже, что в Вашингтоне вновь просчитались. Сначала вашингтонские стратеги несколько лет отчаянно боролись с «Северным потоком 2». В конце концов, этой весной они добились своего – Берлин отказался сертифицировать уже готовую к эксплуатации вторую очередь газопровода, проходящего по дну Балтийского моря. После начала СВО на Украине европейцы окончательно решили отказаться от российского газа и бросились искать ему альтернативу. По ряду причин главной заменой стал американский сжиженный газ (СПГ). Мечты американских газовиков, казалось бы, сбылись – экспорт американского СПГ в Европу в этом году бьет все рекорды. Причем, благодаря очень высоким ценам бьют рекорды и доходы нефтегазовых компаний, поставляющих европейцам газ.

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Однако радость американцев оказалась недолгой. Резкое сокращение поставок российского газа по газопроводу «Северный поток 1», которые полностью прекращаются 31 августа на три дня для проведения профилактических работ, неожиданно сильно и больно ударило и по Америке.

Европейцы рыщут сейчас по всей планете в поисках газа. В результате резко усилилась конкуренция, потому что на всех с учетом отказа Европы от российского газа его не хватает.

Предстоящая зима сильно ударит по кошелькам рядовых потребителей по обе стороны Атлантики. Поскольку миллионы домов в США и Европе отапливаются газом ситуация складывается мрачная.

Ряд американских законов, например, Закон о борьбе с инфляцией, вероятно, несколько снизит спрос на газ в Америке, но для того, чтобы законы начали работать, требуется время. Как у специалистов, так и у многих американских обывателей серьезные сомнения относительно того, что они начнут работать через 3-4 месяца.

Ждать помощи от Европы американцам не приходится несмотря на то, что там, похоже, начали проявляться некоторые положительные сдвиги. К примеру, Норвегия, те же США и Великобритания увеличили поставки газа Германии и другим странам Центральной Европы, но хватит ли альтернативного газа для того, чтобы европейцы смогли пережить зиму, большой вопрос.

По ряду причин и в том числе и по причине обострения конкуренции за СПГ между Европой и Азией цены на газ, считает большинство экспертов, продолжат расти. Америка все лето поставляла в Европу рекордные объемы газа. Между тем, нынешнее лето было аномально жарким не только в Европе, но и в Америке. В США этим летом тоже сильно выросло потребление электроэнергии.

Последние недели начали ощущать приход энергетического кризиса и в Азии. Япония, к примеру, резко усилила поиски новых поставщиков газа.

Между тем, пишет Oil Price, в последние пару недель из Москвы начали доноситься намеки, что Россия может ограничить поставки газа в Северную Азию. С другой стороны, азиатские страны типа Японии и Южной Кореи имеют минимальные запасы собственного газа и практически полностью зависят от импорта «голубого» топлива. Именно они и являются сейчас главными конкурентами европейцев в поисках СПГ.

Причем, сейчас только самое начало конкуренции. Она будет усиливаться и, по мнению большинства экспертов, со временем перерастет в газовые войны.