Америке предрекли тяжелую рецессию

Известный экономист, профессор экономики университета Джона Хопкинса Стив Ханке считает, что рецессия придет в Соединенные Штаты в 2023 году и что она будет очень глубокой и сильной. Однако причиной ее едва ли будут высокие учетные ставки Федеральной резервной системы (ФРС), главного американского банка.

Стив Ханке – всемирно известный экономист. Он проводил валютные реформы более чем в десятке стран, включая Россию, и работал в 1981-82 годах советником по экономике у Рональда Рейгана.

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«Мы получим рецессию, потому что у нас было 5 месяцев нулевого роста денежной массы,- объяснил он в интервью CNBC,- а ФРС даже не обратила на это внимания».

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Несколько последних месяцев, предупреждает Ханке, объем широкой денежной массы практически не менялся. Это вполне может привести к замедлению темпов роста экономики.

«Рецессия в 2023 году будет очень сильной»,- уверен известный экономист.

С другой стороны, «беспрецедентный рост» денежной массы в США в два «пандемических» года поддержит инфляцию на высоком уровне.

Раньше никогда не было длительной инфляции, причиной которой не был бы чрезмерный рост денежной массы. Именно такой рост ее был во время коронавирусной пандемии в 2020 и 21 годах.

«Поэтому у нас сейчас и есть инфляция,- подчеркнул Стив Ханке,- и поэтому, между прочим, она продлится весь 2023 год и, вероятно, перейдет и в 24-й».

В итоге, утверждает профессор Ханке, Америка получит стагфляцию.

«Наша проблема заключается в том,- делает вывод Ханке,- что он (глава ФРС Джером Пауэлл) не знает даже сейчас, что вызывает инфляцию и что вызвало нынешнюю инфляцию».

Ханке критикует Пауэлла за то, что, со слов главы ФРС, причиной инфляции являются проблемы с предложением.

На прошедшей в конце минувшей недели в Джексон Холе встрече глав центробанков и видных экономистов Джером Пауэлл вновь повторил, свою мысль: нынешняя высокая инфляция в США является «продуктом сильного спроса и слабого предложения», а инструменты ФРС предназначены в основном для совокупного спроса.

Президент консалтинговой фирмы Rosenberg Research Дэвид Розенберг тоже сомневается в правильности курса главного банка Америки, но другим причинам. Он считает, что Пауэлл для быстрейшего снижения инфляции с радостью «перетянет» экономику.

««Перетянуть» означает, что если экономика сползает в рецессию,- объясняет Розенберг,- то, значит, так тому и быть».

Дэвид Розенберг также напомнил слова Джерома Пауэлла, как-то сказавшего, что это кратковременная боль, которая принесет долговременную выгоду. Глава ФРС, считает он, готов превратить американскую экономику в жертвенного ягненка.

«Думаю,- заявил Розенберг,- что ФРС проводило ошибочную политику последние 12-15 месяцев. Они откажутся от нее не раньше, чем через шесть месяцев сильной дезинфляции в данных по ценам».