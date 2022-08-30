Станцию Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро закрывали из-за разлитого брома

На станции «Владыкино» Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро мужчина разлил бром легкой концентрации. Станцию пришлось закрыть, поезда проезжали ее без остановки. Пассажиров попросили пользоваться МЦК и наземным транспортом.

Как пишет «Интерфакс», инцидент произошел около 14:00, вещество было разлито из стеклянной емкости объемом 0,7 л. На станцию прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, которые осмотрели место происшествия.

Сообщается, что превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не обнаружено.

Предположительно, разливший бром мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, поскольку вел себя неадекватно.

В настоящий момент он задержан, его личность устанавливается. Станцию открыли для пассажиров в 15:24. Сейчас движение на серой ветке осуществляется штатно.