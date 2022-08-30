Минобороны РФ: попытка наступления Киева по ряду направлений повлекла гибель 1200 бойцов ВСУ

Министерство обороны РФ рассказало о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

«В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Сообщается также, что в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ; уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников. «В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск», — указывается в пресс-релизе.

Кроме того, уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области, информируют в ведомстве.

«Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции», —

указывается в сообщении Минобороны. Отмечается, что 29 августа территорию ЗАЭС атаковали четыре ударных дрона; все они были перехвачены.

«Один из беспилотников упал на крышу здания специального корпуса № 1, в котором хранится ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы. Разрушений и жертв удалось избежать», — уточняется в сводке российского министерства.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки украинская артиллерия выпустила по территории атомной станции два снаряда, разорвавшиеся в непосредственной близости от спецкорпуса № 1. «Ответным огнем российских Вооруженных Сил огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме», — подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о неудачной попытке наступления ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Изначально речь шла о 560 погибших украинских военнослужащих.