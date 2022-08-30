В ДНР сообщили о неудачной попытке контрнаступления украинских сил у села Кодема

В Донецкой народной республике рассказали о провалившемся контрнаступлении ВСУ в районе села Кодема под Бахмутом 29 августа.

«Вчера в районе населенного пункта Кодема, это в районе Артемовска (ныне Бахмут), противником было предпринято контрнаступательное действие. В результате этих действий противник понес потери: два танка и до 30 человек», — цитирует «Интерфакс» заместителя командующего Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Также Басурин сообщил, что с начала спецоперации в ДНР российским военным удалось взять под контроль 271 населенный пункт, включая Кодему. «За последний месяц нами было освобождено больше 200 квадратных километров территории нашей республики. Это район Артемовска, это район Угледара, это район Донецка и Горловки», — уточнил заместитель командующего Народной милиции.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что совершенная накануне попытка наступления Киева по ряду направлений, произведенная по личному указанию Владимира Зеленского, привела к гибели 1200 бойцов ВСУ.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул глава государства. Решение было принято после обращения за помощью республик Донбасса. Их независимость была признана Москвой 22 февраля.