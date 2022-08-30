В Минобороны РФ рассказали о неудачной попытке наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном

Российское Министерство обороны сообщило о неудачной попытке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях.

Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства накануне вечером, попытка наступления 29 августа была предпринята по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского. «В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в ходе наступления украинская сторона потеряла свыше 560 бойцов, 26 танков, 23 боевые машины пехоты (БМП) и два штурмовика Су-25.

Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов написал в своем Telegram-канале о 580 погибших солдатах ВСУ.

Российские военные контролируют Херсонскую область с начала марта. Также войска РФ заняли значительную часть Запорожской и Харьковской областей.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул глава государства. Решение было принято после обращения за помощью ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Москвой 22 февраля.