Wildberries будет поставлять спортивную экипировку «Зениту»

Маркетплейс Wildberries заключил соглашение о сотрудничестве с футбольным клубом «Зенит».

Согласно условиям контракта, компания будет поставлять спортивную экипировку всем командам системы «Зенит», а также «Газпром»-Академии и ее филиалам, начиная со второй половины сезона-2022/23. «Также уже в 1 туре группового этапа Кубка России логотип Wildberries появится на игровой форме игроков основной команды, а в рамках игр чемпионата России — со второй половины сезона», — указывается в пресс-релизе онлайн-ретейлера.

Уточняется, что договор о сотрудничестве ФК и Wildberries рассчитан на два года. Маркетплейс на этот период получит статус технического партнера «сине-бело-голубых».

«Рады приветствовать в рядах наших партнеров лидера своей индустрии — компанию Wildberries. Убеждены в больших перспективах этого сотрудничества, потому что нас объединяет главное — любовь к спорту и искренняя преданность делу, а также желание достигать в своей отрасли новых высот», — прокомментировал заключение договора генеральный директор ФК «Зенит» Александра Медведева. Он отметил, что платформа Wildberries пользуется большой популярностью благодаря широкому ассортименту, удобной доставке и качественному сервису, а также отношению к клиентам и партнерам. «Ожидаем, что поставка и нашей формы будет такой же быстрой и комфортной», — подчеркнул Медведев.

«Мы воодушевлены началом сотрудничества с чемпионом России и футбольным клубом с уникальной историей, который старанием и упорством добивается невероятных успехов, является источником вдохновения для многих жителей нашей страны вне зависимости от возраста. Быть первым значительно сложнее, чем «догоняющим»: это значит соответствовать повышенным ожиданиям аудитории, стать примером для других — с этой задачей ФК «Зенит» успешно справляется благодаря своей сильной команде и тренерскому составу», — цитирует пресс-служба основателя и гендиректора Wildberries Татьяну Бакальчук.

Wildberries — лидер российского рынка интернет-торговли. В первом полугодии 2022 года оборот компании вырос на 94% год к году и составил 628,7 млрд руб. Во втором квартале года оборот маркетплейса достиг 340,1 млрд руб. (рост на 92%), что стало новым историческим максимумом. Число заказов за первые шесть месяцев 2022 года увеличилось на 101%, почти до 604 млн, а аудитория Wildberries достигла 120 млн пользователей. За этот период к онлайн-платформе впервые присоединились более 335 тысяч представителей бизнеса, их общее число превысило 840 тысяч, что почти в четыре раза больше, чем в те же месяцы 2021-го.