Владислав Овчинский: Московский производитель отследит качество продукции с помощью компьютерного зрения

Столичная группа «Москабельмет» внедрила систему непрерывного оптического контроля технологических параметров производства. Разработка ее дочерней компании «МосИТЛаб» можно будет применить почти на любом промышленном предприятии, сообщил 30 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня московские предприятия все чаще используют высокотехнологичные решения для повышения качества своей продукции. Так, производитель кабелей стал использовать собственный программно-аппаратный комплекс с технологией компьютерного зрения, позволяющий фиксировать любые отклонения от заданных параметров, – сказал Владислав Овчинский. — Важно, что такая система подойдет практических для любых производств непрерывного типа. Это значит, что установка может быть актуальна и для большей части предприятий Москвы, общее число которых сегодня превышает три тысячи».

Систему уже установили на линиях «Завода Москабель». Она состоит из бокса оптического анализатора, блока логического контролера, кабелей связи и программного обеспечения — в том числе комплекса нейронных сетей для графической аналитики и интерфейса пользователя, рассказал гендиректор «МосИТЛаб» Ян Анисов.

Компьютерное зрение на этом заводе следит за тем, насколько качественно наносят тальк на поверхность изделия, в автоматическим режиме следит машина, а не оператор. Эта процедура крайне важна, поскольку тальк предотвращает слипание жил кабеля и его оболочки между собой. «Отсутствие талька или его недостаточное количество может привести к дефекту изделий. На производстве кабельной продукции система непрерывного контроля также может использоваться для контроля наложения лент и обрыва жгутов», — рассказал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

По его словам, такую технологию можно применять, например, в изготовлении продукции из шоколада. Она также может быть полезной в сфере машиностроения: на конвейерных производствах для контроля технологических операций или работ, которые выполняют в ручном режиме.