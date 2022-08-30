Владислав Овчинский: Московское предприятие разработало высокоточные счетчики для промышленности

Компания «Пьезус», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» выпустила линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров для труб большого диаметра, которые применяют в промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве. Счетчики имеют небольшую погрешность и могут заменить зарубежные аналоги, сообщил 30 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Расходомер применяют для коммерческого и технологического учета жидких сред, а также для обнаружения утечек водопровода. Это один из важнейших приборов в системе водораспределения и водоподготовке любого крупного города.

«Работа по замене зарубежных товаров и оборудования отечественными аналогами остается одной из самых актуальных в Москве. Так, столичное предприятие разработало новую линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров для жидких сред. Данные приборы применяются на объектах теплоэнергетического комплекса, в жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургии и на пищевых производствах, в системах водоснабжения и теплоснабжения по всей стране», — рассказал Владислав Овчинский.

Отметим, что резидент столичной ОЭЗ — одно из немногих предприятий, которое может создавать аналоги электромагнитных расходомеров большого диаметра. Раньше их чаще всего закупали у иностранных производителей. Разработанные приборы способны обеспечить бесперебойную работу предприятий в условиях ограничения импорта, отмечают в правительстве Москвы.

«Широко распространенные сейчас недорогие электромагнитные счетчики позволяют вести учет воды и стоков с погрешностью в 1,5-2%. Суммарно это приводит к завышению расхода стоков на тысячи кубометров ежегодно», — рассказал заместитель технического директора по производству компании «Пьезус» Дмитрий Тюменцев. Он добавил, что продукция компании обладает погрешностью 0,25-0,5%, что в несколько раз снижает переплаты за водозабор и водосброс. «Также расходомеры имеют функцию автоматической очистки электродов, что существенно упрощает их обслуживание в процессе эксплуатации», — отметил он. Еще одна особенность этих расходомеров — стабильная работа на трубопроводах большого диаметра: от 500 миллиметров и выше.