Япония стремится стать одним из крупнейших покупателей оружия

Бюджет Министерства обороны Японии на 2023 года предполагает крупнейшее наращивание расходов после Второй мировой войны. Военные расходы могут вырасти вдвое с нынешних 5,4 трлн иен (39,5 млрд долларов). Таким образом, Япония, считает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), взлетит в рейтинге стран по расходам на оборону с нынешнего 9 на третье место и будет уступать только США и КНР.

Численность японской армии или, как ее называют в Стране восходящего солнца, Сил самообороны (SDF), сейчас составляет 231 тыс. человек. Между тем, армии трех соседних государств, кстати, ядерных: Китая, Северной Кореи и России являются крупнейшими в мире по численности. По данным Всемирного банка, их суммарная численность достигает 5,5 млн человек. Это обстоятельство, а также события на Украине, очень напряженная обстановка вокруг Тайваня и ядерный арсенал КНДР позволили властям создать в обществе в целом благоприятный для увеличения военных расходов климат. Весь вопрос сейчас заключается не в самом увеличении расходов, а в том, насколько большим оно должно быть.

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«Вероятно, большинство людей считают, что если мы удвоим оборонный бюджет, то получим намного больше военной техники,- приводит Bloomberg слова профессора Технологического института Каназавы, отставного вице-адмирала Тошиюки Ито,- но вопрос заключается не только и не столько в покупке дополнительной техники».

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Япония благодаря своей пацифистской конституции много лет сохраняла военный бюджет в рамках 1% от ВВП, надеясь на защиту американского «ядерного зонтика», но сейчас от однопроцентного лимита в Токио решили отказаться, сообщает издание Mainichi.

Первоначальный проект бюджета Минобороны на 2023 фискальный год предполагал довольно скромное увеличение расходов до 5,5 трлн иен. Однако в окончательный вариант, который должен проявиться на этой неделе, содержит дополнительные расходы на покупку ок. 100 видов оружия и военной техники. В первую очередь, японские военные хотят получить улучшенные ракеты и радарные системы, которые смогут перехватывать ракеты из КНР и КНДР, включая гиперзвуковые ракеты. Японские генералы хотят увеличить свой ракетный арсенал приблизительно до тысячи ракет, которые могут долететь до Китая и Северной Кореи. Предполагается также рост ВВС и даже отдельная статья на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией.

Бывший адмирал Ито считает, что SDF не нужны дополнительные военные корабли. По его мнению, Токио должен обязательно увеличить фонд зарплаты для военных. Это, например, позволит обеспечить летчиков для новых самолетов и решить проблемы с численностью ВС. Численность SDF сейчас приблизительно на 16 тыс. меньше заложенной в бюджет. Проблемы связаны, конечно, не только с низкими зарплатами, но и с демографией и старением японского общества: в Японии дефицит мужчин призывного возраста.

Оклад выпускника университета на офицерской должности составляет в первый год службы ок. 3,6 млн иен (26,4 тыс. долларов). К сорока годам офицер может рассчитывать зарабатывать 6 млн иен. Правда, окончательная сумма может быть больше благодаря доплатам за всевозможные риски. Для справки: в США офицеры после четырех лет службы получают порядка 62 тыс. долларов.

Готовить Страну восходящего солнца к большим изменениям в оборонной политике начал еще Синдзо Абэ, когда возглавил правительство десять лет назад. Пацифисты встретили планы правительства в штыки, но их сопротивление слабело по мере роста угроз. Опрос, проведенный в июне этого года Jiji Press, показал, что после 24 февраля почти половина респондентов готова поддержать усиление Сил самообороны и увеличение расходов. Правда, конкретный вопрос о двукратном увеличении военных расходов вызывал у подавляющего большинства жителей мирового лидера по долгам нескрываемую тревогу.

Это значит, что при принятии бюджета могут возникнуть серьезные проблемы между ястребами в правящей Либерально-демократической партии и более умеренными премьер-министром Фумио Кисидой и его новым министром обороны Ясуказу Хамадой. Некоторые эксперты предупреждают даже о вероятности политического кризиса. К тому же, специалисты предупреждают, что одним количественным увеличением оборонного бюджета не обойтись и что необходимы соответствующие шаги на дипломатическом поприще и в экономике.

Эксперты также предупреждают,, что усиление японских Сил самообороны может быть воспринято как угроза окружающими странами. Если они в качестве ответной меры тоже увеличат военные расходы, то ситуация останется такой же, как сейчас и ничего не изменится.