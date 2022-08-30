Закон с двойным дном

Правительство РФ может поддержать внесенный в Госдуму партией «Единая Россия» законопроект о размещении рекламы вина российского производства на придорожных билбордах в тех регионах, где оно производится. По мнению чиновников, законопроект поможет развитию отечественного виноградарства и виноделия, а также увеличению объемов производства качественной винной продукции.

Непосредственно же в пояснительной записке к документу указывается, что частичная легализация рекламы позволит повысить узнаваемость вин российского производства, внесет существенный вклад в развитие гастрономической культуры их потребления, а также поспособствует развитию аграрного туризма.

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Вина для водителей и болельщиков

По данным «Известий», законодательную инициативу единороссов уже положительно рассмотрели Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и ФАС. Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко, правительством на проект закона готовится положительный отзыв.

При этом в качестве дополнения в текст законодательного акта предлагается включить предложения по расширению списка мест, где рекламу вина можно будет размещать. Добавить хотят спортивные сооружения и цифровые конструкции. На первых рекламировать винную продукцию можно будет во время соревнований (но только не детско-юношеских), а на вторых — только ночью. Кстати, прекрасным слоганом в данном случае была бы перефразированная булгаковская цитата: «Вино какой страны вы предпочитаете в это время суток?»

Впрочем, некоторые министерства подошли к вопросу крайне осторожно. В Минтрансе считают, что реклама вина вдоль дорог может негативно повлиять на динамику ДТП. В Минздраве в свою очередь заметили, что в условиях напряженной экономической и социальной ситуации актуальны меры, которые сохраняют здоровье и жизни граждан. Следовательно, доступность спиртного стоит сокращать.

В экспертном сообществе также имеются различные мнения по вопросу о целесообразности разрешения на рекламу вина. Так, генеральный директор и учредитель рекламного агентства PPL-media Александр Харитонов считает, что в самой сути проекта заложен конфликт интересов различных ведомств и выгодоприобретателей.

«Действительно, внутренний туризм, включая событийный, гастрономический и этнотуризм, является одним из приоритетов государства. Поддерживать российских производителей также важно. А локальное применение новых норм и локальная реклама вина не повлекут за собой чрезмерного роста употребления алкоголя: количество проконтактировавших с рекламной можно просчитать», — заметил он в комментарии «Эксперту».

При этом Александр Харитонов указал и на иную сторону вопроса. «Нет гарантий, что один-два производителя в регионе не будут выкупать весь рекламный инвентарь: в этом случае о повышении осведомленности о многообразии брендов и производителей говорить не придется», — подчеркнул он.

Что касается рекламы во время спортивных событий, то тут эксперт тоже видит «двойное дно»: «Вино не является популярным напитком у болельщиков, а вот в противоречие с целями сохранения здоровья граждан и формирования здорового образа жизни вступает».

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Интернет эффективней билборда

В свою очередь директор по развитию рекламного агентства Fistashki Павел Таргашин обратил внимание, что любая реклама с качественным креативом может поспособствовать спросу на продукцию. Ведь производители повысят узнаваемость своего бренда у аудитории, а также будут каждый день напоминать о своем предложении. «Это безусловный плюс для маркетологов алкогольного рынка. Но есть вопрос силы и потенциала влияния таких возможностей», — подчеркнул он.

Эксперт заметил, что подобного рода региональная реклама даст крайне маленький рост спроса в сравнении с потенциалом всего совершеннолетнего населения России. Ограничение же показа рекламы на цифровых носителях с 23.00 до 07.00 утра еще сильнее снизит возможный эффект для производителей этого легкого алкоголя.

«Куда более эффективным решением было бы разрешение цифровой рекламы в интернете с разрешением показывать ее лишь лицам, достигшим 18 лет, а также пользователям, ранее интересовавшимся алкоголем. Такую аудиторию найти вполне реально, подобные инструменты также будут более эффективны для производителя. Это повысит продажи, а также увеличит собираемые государством налоги», — добавил он.

Вместе с тем, Павел Таргашин согласен с тезисом, что наличие рекламы вина на спортивных мероприятиях не будет эффективным инструментом.

«Лидером показа на ТВ являются футбольные матчи Российской Премьер-Лиги. Остальные виды спорта рассматривать даже не стоит. Но 80% игр сейчас идут в закрытом показе, а самые топовые матчи собирают аудиторию не более 3 млн зрителей. Использование же наружной рекламы на стадионах без технической возможности не показывать рекламу детской и подростковой аудитории, безусловно, является популяризацией алкоголя, которая противоречит принципам общества», — подчеркнул он.

Таким образом, можно констатировать, что законопроект в текущем виде имеет ряд вызывающих вопросы положений, которые, возможно, нуждаются в доработке. В противном случае, если выразиться фигурально, то бокал в итоге и для виноделов, и для рекламщиков может оказаться наполовину пуст.