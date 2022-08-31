Акции дня: бумаги «Газпрома» потянули рынок вверх

Акции газовой компании «Газпром» выросли почти на четверть по итогам торгов на Мосбирже в среду, 31 августа. Акции подорожали на +24,95% до 254,9 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции вторую сессию подряд, но рост кратно усилился после объявления о выплате дивидендов. По итогам первого полугодия 2022 года «дивы» составят 51,03 рублей за бумагу. Всего на выплаты могут направить 1,208 трлн рублей. Утвердить дивиденды планируется 30 сентября, а реестр закроется 11 октября. Выплата дивидендов выглядит еще более привлекательной в свете того, что по итогам 2021 года «Газпром» «дивы» не платил.

Эксперты считают, что совет директоров мог принять решение о выплате по нескольким причинам: чтобы повысить инвестиционную привлекательность, компании, которая снизилась из-за отказа от дивидендов за прошлый год. Также причиной могли стать хорошие показатели «Газпрома» за полугодие и рост цен на газ.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +4,05% до 2400,08 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,82% до 1258,45 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:12 мск составила 96,89 долларов за баррель (-0,97%). Российская валюта слабела – 60,23 руб. за доллар.