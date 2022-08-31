Акции «Газпрома» на открытии торгов взлетели почти на 25%

Вчера после окончание торгов на Московской бирже пришла совершенно неожиданная новость: совет директоров «Газпрома» принял решение рекомендовать выплатить по итогам первого полугодия дивиденды в размере 50,03 руб на акцию. По состоянию на закрытие рынка 30 августа, дивидендная доходность акций (отношение размера выплат к цене акции) «Газпрома» составляла 25%.

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Естественно, это спровоцировало бурный рост котировок на открытии торгов сегодня, который обещает продолжиться в течение дня в том числе за счет массового закрытия шортов.

При этом огромные дивиденды будут двигать вверх котировки и в дальнейшем. «Не исключено, что бумага в ближайшие дни может показать двухкратный рост: даже при цене акции в 400 руб, дивидендная доходность составит привлекательные 12,5%», - считает Алексей Антонов из «Алора».

При этом вероятность того, что собрание акционеров вновь не примет решения выплатить дивиденды, не стоит принимать в расчеты. «Что касается рисков повторения июньской ситуации, когда на общем собрании акционеров дивиденды не были утверждены, то они рассматриваются как низкие. Этот момент не должен закладываться в котировки», - полагает Василий Карпунин из БКС.

Позитивом являются и вчерашние слова зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова: «В дальнейшем мы намерены придерживаться действующей дивидендной политики и предлагать совету директоров рекомендации о выплате не менее 50% от скорректированной чистой прибыли».

Если не произойдет ничего экстраординарного, типа запуска «Северного потока - 2», то прибыль «Газпрома» во втором полугодии из-за снижения объема экспорта газа в Европу обещает быть значительно меньше заработанных за первые полгода 2,5 трлн руб. Однако регулярность и стабильность дивидендных выплат всегда играет в пользу роста котировок акций эмитента и быстрого их восстановления в случае общей просадки рынка.

Таким образом, получила подтверждение версия, что вчерашний аномальный рост акций «Газпрома» на 7,37% был вызван инсайдерской информацией по поводу дивидендов. «Возможно, у кого-то из участников рынка появился некий инсайд, например, по поводу дивидендов», - говорил вчера «Эксперту» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Такие факты могут служить поводом для проверки со стороны Банка России.