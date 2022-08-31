Бывшая дочерняя компания Paulig начала выпуск кофе Poetti в Тверской области

Бывшее ООО «Паулиг Рус», которое после ухода финской компании Paulig из России стало называться ООО «Милфудс», приступило к производству кофе нового российского бренда Poetti на заводе под Тверью.

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Первые выпущенные упаковки Poetti — важная веха в истории нашего предприятия. Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг, полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре», — рассказал директор цепочки поставок «Милфудс» Сергей Юшин.

Компания планирует наращивать выпуск продукции и запустить в следующем году линию растворимого кофе. Предполагаемый объем инвестиций в новое производство составит более 135 млн руб.

Завод «Милфудс» находится на территории промышленного парка «Боровлево-2». Мощности рассчитаны на выпуск более 25 млн кг кофе в год. На предприятии сохранен штат сотрудников, в который входят более 100 человек. Поставки зеленого кофе на комбинат осуществляется напрямую от производителей из более чем десяти стран.

В мае компания Paulig закрыла сделку по продаже российского бизнеса частному инвестору Викасу Сои, который с 8 июня занимает должность гендиректора ООО «Милфудс». Ранее Сои работал в компании-дистрибьюторе «Мегаполис» Игоря Кесаева и Сергея Кациева, а с начала 2016-го стал управляющим директором кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio). Отмечалось, что индийский бизнесмен при покупке российских активов Paulig действовал не в интересах какой-либо компании, инвестировав в актив собственные средства.