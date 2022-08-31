Бывший гендиректор авиакомпании «Победа» возглавил сеть «Перекресток»

Генеральным директором входящей в X5 Group сети супермаркетов «Перекресток» назначен Андрей Калмыков.

Об этом сообщила пресс-служба Х5.

Ранее Калмыков был генеральным директором принадлежащего «Аэрофлоту» лоукостера «Победа».

«Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции "Перекрестка". Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов», — цитирует пресс-служба сети гендиректора Х5 Игоря Шехтермана.

Андрей Калмыков, со своей стороны, пообещал сделать «Перекресток» «самой эффективной сетью супермаркетов с уникальным ассортиментом и высоким качеством продуктов».

В начале этого года руководивший «Перекрестком» Владислав Курбатов был назначен гендиректором сети «Пятерочка», также принадлежащей Х5, а исполняющим обязанности гендиректора «Перекрестка» стал Владимир Садовин, который начал работать в Х5 в 2021 году в должности директора по стратегическому маркетингу. С 2004 по 2018 гг. он возглавлял сеть супермаркетов «Азбука вкуса».

На конец июня 2022 года сеть «Перекресток» объединяла 986 супермаркетов. Розничная выручка сети по итогам первого полугодия увеличилась на 14,5%, до 202,6 млрд руб. Общая выручка Х5 за этот период выросла на 18,8% и составила 1,25 трлн руб. Чистая прибыль X5 Group во втором квартале 2022 года увеличилась в 1,8 раза, до 26,76 млрд руб. (по стандартам IFRS 16).

Выручка «Перекрестка» в 2021 году поднялась на 13,5%, превысив 351 млрд руб., EBITDA — на 9,5%, до 24,2 млрд руб. Рентабельность EBITDA составила 6,9% против 7,1% в 2020 году.

В марте Андрей Калмыков сообщил об уходе с поста гендиректора «Победы» в письме сотрудникам компании. Он отметил, что останется в России и займется развитием других проектов. До того как возглавить лоукостер, Калмыков занимал пост председателя совета директоров «Санрайз Тур», также он работал помощником министра транспорта, был заместителем гендиректора «Аэрофлота». В 2014 году Калмыков возглавил компанию «Добролет», которая попала под санкции за то, что осуществляла полеты в Крым. Перевозчик переименовали в «Победу», что позволило ему продолжать свою работу. Под руководством Андрея Калмыкова лоукостер стал одной из крупнейших российских компаний.