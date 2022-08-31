Поставки газа по «Северному потоку» полностью приостановлены из-за плановых работ

Холдинг «Газпром» сообщил о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток» из-за планового техобслуживания оборудования.

Об этом 31 августа сообщает пресс-служба компании.

«Поставка по "Северному потоку" полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — говорится в официальном Telegram-канале «Газпрома».

Физический поток газа по трубопроводу в точке приема в немецком Грайфсвальде полностью остановился с 04:00 мск среды, уточняет ТАСС. Данные оператора «Северного потока», компании Nord Stream AG, подтверждают падение прокачки газа до нуля, передает агентство.

В середине этого месяца российский холдинг сообщил, что поставки по «Северному потоку» будут полностью приостановлены с 31 августа по 2 сентября. В компании указали на необходимость ремонта единственного на данный момент функционирующего газоперекачивающего агрегата Trent 60. В «Газпроме» уточнили, что по окончании работ и при отсутствии неисправностей устройства транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки, то есть 20% от полной мощности магистрали.

Этим летом «Газпром» был вынужден сократить поставки газа по «Северному потоку» из-за ситуации с отсутствующей турбиной для компрессорной станции «Портовая». В Европе на этом фоне неоднократно высказывали опасения по поводу того, что транзит газа из России может прекратиться полностью.

Накануне, 30 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия остается надежным поставщиком газа в Европу; никаких препятствий, помимо технологических сложностей, для поставок российского газа странам Запада нет.